改款「新三菱Outlander」現身！2.4升新油電不吃油可跑100公里

▲改款新Outlander測試車現身！為最後發表作暖身。（圖／翻攝自《Creative Trend》）

記者徐煜展／綜合報導

離正式發表不遠的改款新三菱Mitsubishi Outlander，近來在日本首度曝光測試車，如先前當地媒體預料相同，新Outlander主要針對水箱護罩、前後保桿整容，並採用新的2.4升插電式油電系統，能繳出100公里的純電續航力！

▲外型針對水箱護罩、前後保桿修改，並換上全新的20吋鋁圈。

改款新三菱Outlander日前日本已釋出預告，隨著測試車首度現身，終於能一覽外觀走向，水箱護罩變化相當有感，採全新的設計，採用視覺更搶眼的格紋造型，前葉子板等處則加入不少金屬飾板提升質感。

車尾主要針對下擾流部分修改，尾燈內部方向燈升級LED樣式，並搭上新設計的20吋鋁圈，讓新Outlander氣勢更強更威風。內裝方面以預告得知，將有12.3吋螢幕配上12.3吋數位儀錶，採用與Yamaha合作的音響系統。

▲動力採用更大的電池，具備100公里純電續航力。

新的油電也是一大亮點，日規新Outlander採用2.4升PHEV插電式油電系統，電池從20kWh提升至22kWh，原本的83公里純電續航力，進步至100公里，讓新Outlander具備更節能省油表現。