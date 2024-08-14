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TOYOTA「旗艦7人座休旅」新年式開賣！折合新台幣201萬起

▲北美釋出新年式TOYOTA Sequoia，並推出內裝升級的全新車型。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲北美釋出新年式TOYOTA Sequoia，並推出內裝升級的全新車型。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

於2022年登場的第3代TOYOTA Sequoia，目前是北美特有的旗艦休旅，近日於北美釋出新年式，並推出致敬經典的1794 Edition特仕車型，採用3.5升V6渦輪，折合新台幣201萬起！

▲北美釋出新年式TOYOTA Sequoia，並推出內裝升級的全新車型。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA Sequoia目前仍是北美專屬，台灣日前有水貨商引進。

第3代TOYOTA Sequoia採TNGA-F平台打造，與Tundra為同平台，並還有響亮的「紅杉」中文綽號，其造型設計不僅威武霸氣，車身尺碼更是來到5,210x2,029x1,895mm、軸距達3,099mm，並具有寬敞的3排7人座、8人座配置。

北美最新開賣的新年式TOYOTA Sequoia，相較去年漲幅不小，入手門檻多了900美金來到62,175美金，折合新台幣201萬起，而新推出的1794 Edition特仕車作為高規車型，開價80,135美金，折合新台幣260萬。

▲北美釋出新年式TOYOTA Sequoia，並推出內裝升級的全新車型。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲北美釋出新年式TOYOTA Sequoia，並推出內裝升級的全新車型。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲特仕車採用質感加分的棕色皮革與木紋飾板妝點。

新年式外型、內裝鋪陳不變，亮點就屬1794 Edition特仕車，14吋中控螢幕周圍採用大量質感出色的棕色皮革妝點，用上木紋飾板穿插，營造相當高貴、奢華氣息，前方雙前座電動調整座椅，具備加熱、通風、按摩等功能，並導入JBL高級音響。

動力採用3.5升V6渦輪引擎，搭載i-Force Max，結合1.87 kWh 鎳氫電池與10速自排變速箱，繳出437匹馬力。

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