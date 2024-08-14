台灣「Hyundai全新跨界休旅」確認國產！Mufasa動力曝光今年上市

▲台灣南陽7月生產18輛Mufasa，並揭露台灣動力規格。（圖／翻攝自《台灣區車輛工業同業公會》）

記者徐煜展／綜合報導

劍指TOYOTA Corolla Cross神車銷售王而來，台灣南陽Hyundai籌備的秘密武器揭露最新動向，從台灣區車輛工業同業公會曝光7月共生產18輛Hyundai Mufasa，同時台灣Mufasa也預計與大陸採相同的2.0升自然進氣！

▲台灣Mufasa曝光採用2.0升自然進氣，與大陸規格相同。

覬覦神車Corolla Cross銷售寶座，台灣Hyundai Mufasa日前才曝光測試車蹤跡，近來揭露重點的動力規格，台灣採用2.0升自然進氣，預計與大陸規格相同，能繳出161匹馬力、19.6公斤米扭力，雖然排氣量稅賦相較同級的TOYOTA Corolla Cross、HONDA HR-V稍微吃虧一些，但可預期台灣Mufasa有望端出更豐富的配備來打價格戰。

Hyundai Mufasa尺碼4,475x1,850x1,665mm、軸距2,680mm，與同級的Corolla Cross、HR-V差不多，Mufasa除了用來專攻台灣市場的一級休旅戰區，也剛好填補Kona、Tucson L中間的產品空缺。

▲內裝配備豐富，擁有雙12.3吋數位座艙，以及ADAS輔助駕駛科技。

大陸市場的Hyundai Mufasa配備相當豐富強勢，配有同級少有的12.3吋螢幕、12.3吋數位儀錶，科技感相當出色，且外觀同樣具有質感的加分的LED頭尾燈組，並具備趨勢的Hyundai Smartsense輔助駕駛科技。