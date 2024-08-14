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KG Mobility新斜背跑旅亮相！1.5渦輪、標配20吋折新台幣80.5萬起

▲KG Mobility Actyon。（圖／翻攝自KG Mobility）

▲KG Mobility推出新一代Actyon，具有斜背跑旅身形，當地售價3,395-3,649萬韓幣，折合新台幣約80.5萬至86.6萬。（圖／翻攝自KG Mobility，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

在今年2月釋出預告後，KG Mobility（原為雙龍SsangYong）於南韓推出新一代Actyon，這款斜背跑旅基於Torres打造，提供單一1.5升4缸渦輪動力、前驅或4驅選擇，當地售價自3,395-3,649萬韓幣不等，折合新台幣約80.5萬至86.6萬。

新Actyon車長4,740mm、車寬1,920mm、車高1,680mm，軸距2,680mm，比Torres放大但軸距相同。外觀則換上重新設計的保桿造型、LED頭燈，車尾也有斜背流線的造型，並且標配20吋輪圈，在視覺比例上相當適合。

▲KG Mobility Actyon。（圖／翻攝自KG Mobility）

▲新一代Actyon以Torres為基礎打造，標配20吋輪胎，後續也有望推出電動版。

座艙方面則配備雙12.3吋曲面螢幕，搭配黑／紅或駝色內裝、絨面皮革及碳纖維／黑色木紋飾板等，車內也有32色氛圍燈、新款平底方向盤、手機無線充電與水晶排檔等，另外也標配完整駕駛輔助系統，並具有668-1,568L後行李廂空間表現。

▲KG Mobility Actyon。（圖／翻攝自KG Mobility）

▲KG Mobility Actyon。（圖／翻攝自KG Mobility）

▲KG Mobility Actyon。（圖／翻攝自KG Mobility）

▲座艙採雙12.3吋雙曲面螢幕，後行李廂空間達668-1,568L。

動力上Actyon採1.5升GDi 4缸汽油渦輪引擎、6速自排變速箱，具有170匹馬力／28.5公斤米扭力，並提供前驅或4驅選擇，年底前就會導入其他市場。KG Mobility後續也有望推出電動版Actyon，預料也會與Torres EVX採同樣電動系統。

▲KG Mobility Actyon。（圖／翻攝自KG Mobility）

▲Actyon採1.5升GDi 4缸汽油渦輪引擎、6速自排變速箱，具有170匹馬力／28.5公斤米扭力。

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