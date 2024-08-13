Pagani「最後一台Zonda敞篷超跑」將亮相　銀色碳纖維、大尾翼帥翻

▲Pagani最後一輛Zonda Arrivederci敞篷超跑將在蒙特利汽車周展演。（圖／翻攝自Instagram／modenadesign.uk）



記者林鼎智／綜合報導

超跑品牌Pagani除了將在蒙特利汽車周展演Utopia Roadster外，近日也預告同場還會有一款Zonda Arrivederci，該車為美國收藏家Kris Singh擁有，在去年收藏後便保存起來，從未對外露面。這輛Zonda Arrivederci具有客製化銀色碳纖維車身、限量編號為140，也是最後一款組裝的Zonda。

Zonda Arrivederci與760系列車款有許多共通點，該車也採銀色碳纖維車身，而前輪拱、引擎蓋、頭燈、後擾流處則採藍色碳纖維，與銀色車身形成對比。該車的擾流尾翼以Zonda JC為靈感，具有客製化翼板，高度也比其他Pagani車款還要高。

其他方面則還有專屬徽章、紅色煞車卡鉗與碳纖維陶瓷煞車碟盤等，座艙也依要求採外露式碳纖維、紅色皮革與方向盤木質飾板，至於動力則可能與其他Zonda 760相同，採7.3升V12自然進氣引擎，具有最大馬力760匹的輸出。

▲這輛Zonda Arrivederci採客製化銀色碳纖維車身，後擾流尾翼也相當張揚。