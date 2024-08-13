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雙圓燈+雙尾管！CFMoto春風「4缸黃牌重機」將導入台灣販售

▲春風500SR VOOM。（圖／翻攝自CFMoto）

▲春風CFMoto台灣總代理榮秋宣布將導入4缸黃牌復古重機500SR VOOM。（圖／翻攝自CFMoto官方臉書）

記者林鼎智／綜合報導

在今年5月亮相後，春風（CFMoto）「4缸復古仿賽重機」500SR VOOM便以雙圓燈、左右雙出尾管等90年代造型引起話題，CFMoto春風台灣總代理榮秋重機今（13）日也在官方臉書宣布，確定將導入500SR VOOM進行販售，後續將在公佈正式售價與上市時程。

▲春風500SR VOOM。（圖／翻攝自CFMoto）

▲春風500SR VOOM。（圖／翻攝自CFMoto）

▲春風500SR VOOM外型與狒狒相似，採雙圓形頭燈、左右雙出尾管，頗有90年代重機特色。

春風500SR VOOM外型與狒狒一樣，具有復古雙圓燈造型，因此也有車迷稱為「4缸狒狒」。頭燈搭配LED日行燈條，並且在頭燈簍空處還具備Ram-Air沖壓進氣功能；車尾也採用左右雙出尾管，搭配雙圓型尾燈、方型車尾設計，整體很有90年代跑車的元素。

▲春風500SR VOOM。（圖／翻攝自CFMoto）

▲春風500SR VOOM。（圖／翻攝自CFMoto）

▲春風500SR VOOM。（圖／翻攝自CFMoto）

▲500SR VOOM也具有Ram-Air沖壓進氣功能，可使最大馬力來到83匹。

春風500SR VOOM配備也不差，具有前41mm倒叉（阻尼預載可調）、後單槍避震（預載阻尼可調），煞車則採前4活塞卡鉗x300mm碟盤、後單活塞卡鉗x220mm碟盤，搭配5吋TFT全彩儀表、滑動式離合器、ABS防鎖死煞車、快排、胎壓偵測等配備。

▲春風500SR VOOM。（圖／翻攝自CFMoto）

▲春風500SR VOOM。（圖／翻攝自CFMoto）

▲500SR VOOM具有最大馬力78匹／12,500rpm、最大扭力5公斤米／10,000rpm，裝備重量194公斤，座高795mm。

春風500SR VOOM動力採用499c.c. 4缸水冷引擎，具有最大馬力78匹／12,500rpm、最大扭力5公斤米／10,000rpm，在進氣沖壓下可達83匹馬力，極速可達220km／h，全車裝備重量為194公斤，座高795mm。

作為參考，春風500SR VOOM在大陸共有標準版、高配版，售價分別為34,980人民幣、37,980人民幣，折合新台幣約15.8萬、17.1萬元。至於台灣正式售價及配備則還有待總代理榮秋公布。

▲春風500SR VOOM。（圖／翻攝自CFMoto）

▲500SR VOOM詳細規配及售價還需等官方公布。

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