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台灣電動車充電市場「面臨2大挑戰」！車樁不成比例　家充設置困難

▲▼電動車,充電,充電樁,停車位,電動車停車格。（圖／記者李姿慧攝）

▲台灣電動車充電樁市場面臨2大挑戰，分別是車樁數量不成比例，以及家用充電樁設置困難。（圖／資料照）

文／中央社

CRIF中華徵信所今天首度公布電動車市場現況調查，台灣充電樁市場面臨2挑戰，首先是電動車與充電樁的成長不成比例，電動車與充電樁的比例應為10比1，台灣目前為39.7比1；其次為家用充電樁設置昂貴且耗時，必須盡快完善配套措施。

CRIF今天發布新聞稿，各國政府積極推動電動車相關政策，例如，中國持續積極扶持本土電動車產業，並給予技術獎勵；英國推動電動車購車補貼及完善公共充電樁設施；台灣政府也持續推出相應政策與補助。 CRIF指出，截至今年5月，台灣電動車占比約2.12%，但電動車的年複合成長率高達10.44%，高於一般車輛的0.98%，近年電動車價格也下降近3成。

▲▼電動車,充電座,停車場,環保,特斯拉,充電樁。（圖／記者姜國輝攝）

▲電動車與充電樁比例應為10比1，台灣目前為39.7比1。（圖／資料照）

台灣在充電樁發展上遇到2個問題，分別為電動車與充電樁的成長不成比例，以及家用充電樁設置昂貴且耗時。 根據調查，超過7成民眾表示，未來3到5年內打算購買電動車，但要滿足電動車市場需求，台灣的充電樁數量仍遠遠不足。依據公路局數據與歐盟建議，電動車與充電樁的比例應為10比1，台灣目前比例為39.7比1。

此外，CRIF也針對已購買電動車的消費者進行調查，電動車車主使用家用充電比例達8成，但僅2成多車主的住宅社區內有附設充電樁，有近6成車主需要自行購買並安裝，不僅花費高昂也需要跟管委會溝通，成為許多人購買電動車後的困擾。 CRIF指出，如果台灣持續朝向電動車普及化的目標邁進，充電樁設立以及完善配套措施必須盡快解決。

CRIF表示，整體而言，業者對充電樁市場的未來發展保持樂觀態度，不過市場仍有2大挑戰。第1，以目前國內現有電動車總數及車廠配套措施來看，需要自行採購充電樁或使用第三方充電服務的整體規模，仍不足以支撐商業模式。 第2，近年進入充電樁市場業者眾多，在未商轉獲利的狀況下，就面臨激烈競爭，拉高業者的投入門檻。 CRIF分析，台灣現階段汽車使用與購買偏好以短程交通使用行為占多數，里程焦慮相較於地廣人稀的歐美地區低，不過，台灣電動車未來5年仍持續成長，也會帶動充電樁的需求。

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關鍵字：電動車充電樁汽車新車

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