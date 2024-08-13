特斯拉停售「最便宜Cybertruck」還漲價　入手價折新台幣324.4萬起

▲美國特斯拉Cybertruck停售入門後驅車型，同時大幅調漲雙馬達與頂規3馬達版本，使入手門檻提高到99,990美元（折合新台幣約324.4萬）。（圖／翻攝自特斯拉）



記者林鼎智／綜合報導

美國特斯拉（Tesla）針對Cybertruck電動皮卡車調整售價與車系編成，除了暫停入門RWD後驅版接單外，也大幅調漲其他車型售價；中階雙馬達版本從79,990美元（折合新台幣約259.5萬）調漲至99,990美元（折合新台幣約324.4萬），而頂規3馬達的Cyberbeast車型也從99,990美元漲到119,990美元（折合新台幣約）。

此次特斯拉停售60,990美元（折合新台幣約197.9萬）的Cybertruck入門車型，該車將在明年交車，已接單超過100萬張。外界分析，在特斯拉Cybertruck雙馬達車型庫存過高的情況下，透過暫停接單、調漲售價來平損支出。

▲美國特斯拉官網已停售Cybertruck入門車型接單。（圖／翻攝自特斯拉美國官網）



值得一提的是，除了停售入門車型外、調漲售價外，美國特斯拉官方網站也下修續航里程；雙馬達版本從547公里縮減為512公里，但仍維持608匹馬力、0-100km／h加速4.1秒的性能輸出。而頂規3馬達的Cyberbeast車型續航力也從原本的515公里下修至484公里，動力則同樣維持857匹馬力、2.6秒靜止加速破百表現。

台灣市場方面，台灣特斯拉官網則尚未變更，仍可看到後輪驅動、全輪驅動、Cyberbeast等3車型，先前也有貿易商引進Cybertruck造成話題。

▲雙馬達、Cyberbeast除了漲價外，原廠也下修續航里程表現，動力輸出則維持不變。