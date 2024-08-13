比亞迪「海豹電動車」升級800V、光學雷達！特斯拉Model 3小心了

▲BYD新年式Seal海豹電動車升級800V電能系統、光學雷達，瞄準競爭對手為特斯拉Model 3。（圖／翻攝自BYD，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

比亞迪（BYD）暢銷電動車「海豹」Seal推出新年式更新，這款以特斯拉Model 3的電動車換上800V電能架構、LiDAR光學雷達系統，同時也重新設計內裝，提供單馬達後驅、雙馬達全驅與2種電池容量選擇。

雖然比亞迪並未公布新Seal的直流快充功率，不過在換上800V後，使10-80%充電只要25分鐘，比先前快了12分鐘。編成方面，共有61.44kWh、80.64kWh兩種電池容量，在CLTC測試下續航力分別為510公里、650公里，並有入門單馬達後驅（228匹馬力）、中階後驅（308匹馬力）與頂規雙馬達全驅（523匹馬力）三款車型等級。

▲新Seal也升級車頂的光學雷達，使高速都會駕駛輔助具有導航功能、增添自動停車輔助。



比亞迪也升級新年式Seal的懸吊，換上新一代Disus-C主動式懸吊系統，提高穩定性與舒適性。另外也升級LiDAR光學雷達系統，使新年式Seal具有更優化的駕駛輔助系統效能，增添自動停車輔助、高速／都會自動駕駛輔助導航功能。

座艙部分也換上重新設計的4幅式平底方向盤、簡化中控台佈局、重新設計儀表板，另外也透過橫貫車艙的亮黑飾板，提升車室感受。

▲座艙換上4幅式方向盤，並透過亮黑飾板提升質感。