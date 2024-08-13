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大陸新能源車熱賣「7月銷量首度超越燃油車」！市佔51％偏愛油電車

▲小米SU7霞光紫為消費者最受歡迎的車款之一。（圖／CFP）

▲大陸新能源車熱賣，7月銷量首度超越傳統燃油車，佔比達51%。（圖／CFP）

文／中央社

根據中國乘用車市場信息聯席會（CPCA）7月的數據，新能源乘用車月銷量在中國，首次超越傳統燃油乘用車。 美國財經新聞網（CNBC）報導，這裡所謂新能源車包含純電動車和油電混合車。根據中國乘聯會8日晚間發布的數據，中國7月售出的乘用車中，新能源汽車佔51%。

根據CNBC對中國乘聯會的數據計算得出，相較於1年前的36%與今年1月一度低於1/3的佔比來看，7月的市場滲透率有明顯提升。 但中國乘聯會這項數據有個矛盾之處。最新報告顯示，純電動車7月市場滲透率為28%，高於油電混合車。然而比亞迪（BYD）、理想汽車（Li Auto）和其他汽車公司的月銷量與交貨情況卻顯示，中國消費者益發偏好油電混合車。 至於另一指標的中國汽車工業協會（CAAM），7月的數據尚未公布。

中國擁有全球最大的汽車市場，但新能源車產業競爭激烈引發削價大戰。 中國乘聯會數據表明，7月整體汽車銷售172萬輛，年減2.8%，新能源車零售達87.8萬輛，年增近37%。 中國政府藉由補助等相關政策支持新能源車產業超過10年，有關單位近期為提升消費所推出新的以舊換新政策，賦予新能源車買家最大的支持。 中國省、市級的其他優惠政策包含不限制新能源車在公共道路上行駛，而燃油車只能在每週部分時段通行。

反觀新能源車在美國尚未快速起飛。根據美國能源資訊署（EIA）引自Wards Intelligence最新公布的數據，美國新能源車2024年第1季的市場滲透率，從去年第4季的18.8%掉到18%。

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關鍵字：中國大陸新能源車電動車燃油車油電車電車汽車新車

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