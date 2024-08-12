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Gogoro推出「新加值方案」　3日期選擇、資費最低249元起

▲Gogoro推出樂在騎中加值方案 。（圖／翻攝自Gogoro）

▲Gogoro推出「樂在騎中」加值方案，提供3種日期加值選擇，最低249元起。（圖／翻攝自Gogoro，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

瞄準暑假環島、近郊慢遊商機，Gogoro今（12）日推出「樂在騎中」新資費加值方案，售價249元起，提供1日、2日與5日方案，讓所有Gogoro或PBGN車主可在既有資費之餘，隨時啟用更靈活的加購選擇。

此次Gogoro推出的「樂在騎中」加值方案，可供自由省或預選里程方案的車主透過App依需求加購。目前「樂在騎中」加值方案共提供：1日方案500安時$249元、2日方案1,000安時 $449元和5日方案2,500安時$949元，完成付款後立即啟用。加值方案從啟用時開始計算，以 24 小時為一日。期間內所使用的電池安時量將從所選之加值方案中扣抵，不會計入原有的資費方案。

▲Gogoro推出樂在騎中加值方案 。（圖／翻攝自Gogoro）

▲搭配「樂在騎中」方案，Gogoro也推出環島遠燈團活動，只要在Gogoro專屬活動連結完成登記，即可領取獨家限量「Gogoro環島包」。

即日起至9／20，購買任一「樂在騎中」加值方案，即可獲得輪胎或鏈條300元折價券、來令片100元折價券。另外，搭配「樂在騎中」加值方案，Gogoro也同步推出「#你遲早要環的-Gogoro 環島遠征團」系列精彩活動，即日起只要在Gogoro專屬活動連結完成登記，可於全台展示銷售門市領取獨家限量「Gogoro環島包」，內含環島背包掛旗、行車平安御守、束口袋、環島毛巾等旅行實用小物。8／19-9／20 活動期間，領取環島包再完成指定社群任務，還有機會獲得 500 點 Gogoro Smart Points等好禮。

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