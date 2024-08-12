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賓士確認推出「GLC、C-Class電動車」　新平台、續航可達750公里

▲賓士EQC 。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

▲賓士總裁確認將推出新款GLC、C-Class電動車，搭載新電動車平台，預計2026年上市，圖為現行EQC 。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

記者林鼎智／綜合報導

賓士（Mercedes-Benz）第2季財報會議上，賓士總裁Ola Kallenius確認將推出GLC、C-Class電動車，2款新車都會搭載賓士新MB.EA電動車平台，預計最快2026年就會正式上市。

值得一提的是，這2款即將推出的GLC、C-Class電動車並不會取代現行燃油動力車型，尤其目前GLC更是全球主力休旅車款，因此並不會貿然取代，屆時將以燃油引擎、電動車的方式同時販售，但是否會遵循EQ電動車系列的命名方式則還不確定，甚至可能放棄EQC的命名與現行款區隔也說不定。

▲賓士電動C-Class測試 。（圖／翻攝自Motor1）

▲賓士電動C-Class測試 。（圖／翻攝自Motor1）

▲先前外媒也曾捕捉到賓士C-Class電動車測試身影，該車最大續航力有望達到750公里。（圖／翻攝自Motor1）

至於在C-Class電動車方面，首要對手就是瞄準同樣2026年登場的BMW 3系列電動車，後者也將搭載Neue Klasse電動車平台，而這2款豪華中型房車也會採燃油、電動同步販售的方式，將競爭延伸至電動車上。

先前外媒也曾捕獲C-Class電動車的測試照，該車可望以Concept CLA概念車為設計來源，具有類似的車身尺碼，有望搭載89.6kWh電池容量，並提供2種電池選擇，包括成本較低的磷酸鋰電池、或是能量密度較高的氧化矽陽極電池，WLTP續航力有望來到750公里左右。

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關鍵字：汽車電動休旅賓士MercedesBenzGLCC-ClassMB.EA平台續航

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