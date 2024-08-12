339萬起！台灣「BMW 5系列」新增車型　530i經銷端接單中

▲燃油5系列有新選擇！新增530i將在近期上市。（圖／翻攝自BMW）

記者徐煜展／綜合報導

嫌520i動力太入門，今年BMW 5系列有新選擇了！經銷端正在接單新的BMW 530i，不僅動力性能更好，更有不少好料配備加持質感更加分！

▲530i經銷端以339萬接單預售。

新一代BMW 5系列台灣於去年引進，油車僅有296萬的520i單一選擇，雖然後續又有電動車i5，但仍有不少油車愛好者，許願530i再度回歸，而近來經銷端就傳來好消息，新一代BMW 530i正在以339萬預售接單中，相信很快就能上市與台灣消費者見面。

▲台灣引進530i標配M Sport套件，能再以4.8萬選配20吋銅色鋁圈與套件。

除了有339萬價格釋出，在外觀、內裝也有不少配備釋出，台灣530i外觀配有M Sport套件，包含20吋的M鋁圈、M剎車卡鉗等，並採用全景玻璃車頂、飾光水箱護罩等，另還能以4.8萬選配銅色套件，以銅色烤漆於水箱護罩、鋁圈等處施以搶眼的視覺變化。

相較520i，530i升級豪華4區恆溫空調、淺色木紋飾板、B＆W環繞音響、電動後擋窗簾含手動後側窗簾、雙前座通風座椅等作為車型區隔重點。

520i、530i雖然都採用B48的2.0升渦輪引擎，搭配48V輕油電，不過相較520i的255匹馬力、40.8公斤米扭力，530i來到更強勁的258匹馬力、50公斤米扭力。