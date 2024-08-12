「新一代MG5」突襲現身！外型更兇、更帥　搭載1.5升渦輪顏值不輸MG7

▲新一代MG5驚喜釋出廠照，預計8月底發表。（圖／翻攝自MG）

記者徐煜展／綜合報導

大陸MG無預警釋出新一代MG5廠照，新車預計會在8月底的成都車展全球首發，原廠稱為新一代的MG5，外型相較舊款大刀整容，營造更威風，視覺更有攻擊性的侵略感，預計沿用1.5升渦輪，並針對內裝數位座艙有感升級！

▲車頭大刀整容，換上搶眼的直曝水箱護罩。

新一代MG5採用原廠稱為「獵瞳」的全新設計語彙，車頭換上新設計的直曝水箱護罩，帶來張牙舞爪的侵略感，加上MG5象徵的Fastback美背線條，後方小鴨尾尾翼設計，配上雙出排氣管等，讓新一代MG5展現更年輕、更有運動韻味的新氣象。

▲內裝尚未公開，但預期將導入新的12.3吋雙螢幕座艙。

車身尺碼與現行款相當，維持4,715x1,842x1,473mm、軸距2,680mm目前尚未公布太多資訊，但底盤平台預計與舊款相當。內裝預期也將會變動不少，將配置跑車平底方向盤，以12.3吋多媒體螢幕結合12.3吋數位儀錶等，並具備ADAS輔助駕駛科技。

動力將延續1.5升渦輪引擎，並針對懸吊作運動化調校，配置XDS彎道控制系統等，營造更犀利的操控身手，新款MG5預計8月底發表，屆時將會公開更多資訊。