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預估80萬有找！MG「全新跨界休旅」內裝公開　頭等艙舒適座椅曝光

▲MG全新跨界於印度再度釋出預告，搶先揭露驚喜的內裝配置。（圖／翻攝自MG）

▲MG全新跨界於印度再度釋出預告，搶先揭露驚喜的內裝配置。（圖／翻攝自MG、上汽）

記者徐煜展／綜合報導

MG即將在印度市場拓張電動車版圖，新車尚未正式命名，當地目前以MG Windsor EV暫稱，這款新車其實就是來自同集團的寶駿雲朵雙生貼牌車，雖說是主打入門定位的平價電動車，但首度揭露的內裝配置，揭露這款小型電動車可是不馬虎，配有舒適化的頭等艙座椅引起不少討論！

▲MG全新跨界於印度再度釋出預告，搶先揭露驚喜的內裝配置。（圖／翻攝自MG）

▲MG全新跨界於印度再度釋出預告，搶先揭露驚喜的內裝配置。（圖／翻攝自MG）

▲全新車款主打小型車市場，但受惠於強大的座椅機能，打造出討喜舒適的寬敞空間。

MG Windsor EV再度於印度釋出預告，搶先公開神秘的內艙配置，風格與寶駿雲朵幾乎一致，並把後座好評的可傾斜135度的舒適座椅保留，並表示舒適性媲美飛機頭等艙。

事實上，參考寶駿雲朵尺碼，僅有4,295x1,850x1,652mm、軸距2,700mm，但座椅機能性相當豐富，不僅可大幅傾斜角度，後廂容積一般狀況可達到最大606L容積，可放入10個20吋行李箱，而後排座椅全部放倒後達到1,707L，甚至還能變成舒適的沙發床！

▲MG全新跨界於印度再度釋出預告，搶先揭露驚喜的內裝配置。（圖／翻攝自MG）

▲MG全新跨界於印度再度釋出預告，搶先揭露驚喜的內裝配置。（圖／翻攝自MG）

▲MG將用換標方式，於印度販售寶駿雲朵雙生車。

寶駿雲朵雙生車即將換上MG Logo於印度上市，造型預計與寶駿雲朵相近，採單馬達前驅，具有134匹最大馬力，並提供37.9kWh、50.6kWh兩種不同電池容量選擇，續航力分別達到360公里、460公里，預計售價將低於200萬盧比，折合新台幣約78萬。

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