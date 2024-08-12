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改款「新三菱Outlander」售價、動力曝光！新油電比TOYOTA RAV4更省

▲日本即將在10月上市的改款新三菱Outlander，進一步揭露車型價格。（圖／翻攝自三菱）

▲日本即將在10月上市的改款新三菱Outlander，進一步揭露車型價格。此為現行款。（圖／翻攝自三菱）

記者徐煜展／綜合報導

日前日本三菱Mitsubishi釋出改款新Outlander預告，預計將在今年10月發表，近來日規新Outlander已搶先曝光車型售價，透過油電系統的電池升級，新Outlander帶來比TOYOTA RAV4 PHEV更出色的純電續航力！

▲日本即將在10月上市的改款新三菱Outlander，進一步揭露車型價格。（圖／翻攝自三菱）

▲改款新提供4款車型，全車系售價小漲，可選擇5人、7人座配置。

雖然外觀、內裝尚未揭露，但已知日規改款新Outlander提供M、G、P、P Executive等基本4種等級，除了M僅有5人座車型外，其餘以上車型都能再選擇7人座版本，改款新Outlander針對外觀、內裝、動力有感升級，售價有26.86～38.14萬日圓小漲，約5.9～8.3萬新台幣，最終售價來到5,263,500～6,685,500日圓，折合新台幣115～147萬。

改款新新Outlander針對車頭整形，並提供全新的20吋造型鋁圈，車身尺碼略有變化，車長增加10mm來到4,720mm，高度增加5mm來到1,745mm，至於寬度與軸距維持1,860、2,706mm，並增加需選配月光金屬灰車色。不同於其他市場的1.5升渦輪，日本Outlander僅提供PHEV插電式油電單1動力選擇。

▲日本即將在10月上市的改款新三菱Outlander，進一步揭露車型價格。（圖／翻攝自三菱）

▲內裝升級全新12.3吋大螢幕，採用與Yamaha合作音響。

內裝升級也是相當有感，從原本的9吋螢幕換上新12.3吋樣式，並具有12.3吋數位儀錶，且音響系統更與Yamaha合作，同時座椅也採用更具質感的棕色皮革，基本車型配置8支音響喇叭，P Executive則提升至12支。

動力維持2.4升MIVEC Atkinson Cycle 循環引擎，不過電池容量從原本的20kWh增加至22kWh，優化的動力系統讓純電續航力從83公里進步至100公里，相較TOYOTA RAV4 PHEV的95公里、Harrier PHEV 93公里，改款新Outlander帶來更出色的純電續航力。

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