「TOYOTA入門MPV」化身小一號霸氣旗艦休旅！套件僅賣新台幣3萬有找

▲日本改裝廠推出帥氣TOYOTA Roomy空力套件。（圖／翻攝自《ESB Style》）

記者徐煜展／綜合報導

TOYOTA Roomy不僅不陽春，改裝後顏值不輸旗艦越野休旅Land Cruiser，近來日本知名改裝廠ESB Style為Roomy推出搶眼的改裝套件，新車賦予一身勁裝打造出小一號的Land Cruiser，顏值帥氣又威風！

▲車頂賦予專屬空力套件與越野專用輪胎。

ESB Style致敬TOYOTA Land Cruiser旗艦休旅，推出Land Roomy改裝套件，預計會在2025年的東京改裝車展發表上市，價格預計在10萬日圓左右，折合新台幣約2.2萬。

雖然TOYOTA Roomy已逢末代，近期有推出新一代大改款計劃，但現行款在日本仍有不錯的銷量人氣，ESB Style改裝廠嗅到這股商機，推出Land Roomy套件車，透過重新設計取自Land Cruiser靈感的水箱護罩，甫以大量的鍍格飾條點綴，遠看就像是小一號的Land Cruiser。

▲新一代TOYOTA Roomy傳正在籌備中，未來有望採用新世代的1.2升油電。此為現行款。（圖／翻攝自TOYOTA）

新車另特別加裝車頂行李架、15吋越野專用配胎，來強調更好的地形適應能力。值得一提的是，現行款Roomy於2016年問世，時隔7年將迎來矚目的新一代，未來預計透過全新世代的平台，搭上外觀、內裝，以及集團最新的1.2升油電系統。