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「LEXUS最便宜休旅」日規推入門款！1.5升油電折合新台幣92萬

▲LEXUS LBX日本即將推出更便宜的入門款！（圖／翻攝自LEXUS）

▲LEXUS LBX日本即將推出更便宜的入門款！（圖／翻攝自LEXUS）

記者徐煜展／綜合報導

LEXUS LBX問世成為品牌最便宜休旅代表，近來日本為了加強LBX銷售人氣，將在近期推出新的入門款，比起現售車型，將優惠40萬日圓，來到420萬日圓，折合新台幣僅要92萬！

▲LEXUS LBX日本即將推出更便宜的入門款！（圖／翻攝自LEXUS）

▲LEXUS LBX推出全新Elegant車型，售價更優惠、配備不馬虎，將取代Cool車型成為最入門代表。

台灣於今年1月上市的全新LEXUS LBX，售價區間129.9～169萬，日規LBX近來即將推出更划算的入門款，相較目前在售的460萬日圓Cool等級，新增的Elegant將開出420萬日圓來降低入手門檻，屆時Elegant直接取代Cool成為最入門車型代表。

目前日規Elegant配備尚未公開，但可參考同樣有在英國販售的LBX Elegant，外觀配有18吋鋁圈、LED頭尾燈等，內裝配置也不馬虎，擁有可加熱皮革座椅、LSS＋安全防護與9.8吋多媒體中控螢幕。

▲LEXUS LBX日本即將推出更便宜的入門款！（圖／翻攝自LEXUS）

▲日本LBX近期另推出搭載1.6升渦輪的MORIZO RR性能款。

LEXUS LBX Elegant同樣搭載1.5升3缸油電，動力規格與台灣相同，日規除了有更香的Elegant入門款，近期發表的全新LBX MORIZO RR性能車也讓不少台灣車迷口水直流，LBX MORIZO RR乃是採用TOYOTA GR Yaris的1.6升渦輪引擎、8速變速箱，擁有破300匹馬力的水準，日圓售價650萬起，折合新台幣143萬。

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