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「Honda豪華電動跑旅」曝光！首搭最新電動車平台、明年上市

▲Acura新電動跑旅概念 。（圖／翻攝自Acura）

▲Honda釋出豪華電動跑旅概念車，該車將首搭本田E&E軟體平台 。（圖／翻攝自Acura）

記者林鼎智／綜合報導

Honda（本田）豪華品牌Acura釋出全新電動概念跑旅，該車將是首款搭載Honda最新電動車平台的量產車型，屆時將由升級後的Ohio工廠負責量產。

這款電動概念跑旅尚未公布車名，原廠將其描述為一輛具有運動外化型的中大型豪華跑旅，預告照中也能看到十分Coupe風格的車尾線條，並採橫貫式LED尾燈、可發光的Acura廠徽。

值得一提的是，這款電動概念跑旅將率先搭載本田全新E&E軟體（Electric and Electronic software architecture）電動車平台的產品，而非使用GM通用汽車的Ultium平台，在電池容量、軟體整合將是新世代系統。E&E軟體平台僅供中大型級距車款，同時也是Honda與Sony合作的電動車品牌AFEELA所使用（報導請點此）

目前這款Acura電動跑旅概念將在蒙特利汽車周亮相，在概念車已接近量產市售的情況下，本田也確認明年就會上市。

▲本田、Sony合作電動車Afeela EV。（圖／網友投稿）

▲本田、Sony合作電動車Afeela EV。（圖／網友投稿）

▲本田、Sony合作的Afeela EV電動車也採用E&E軟體平台。（圖／網友投稿）

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關鍵字：汽車休旅電動跑旅概念HondaAcura豪華平台E&E通用新世代量產

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