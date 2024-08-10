勞斯萊斯「獨一無二電動車」加州亮相！光引擎蓋烤漆就花160小時↑

圖文／7Car 小七車觀點

Monterey Car Week 2024 將於 8 月 9 日至 18 日在美國加州盛大舉行，屆時將有眾多汽車品牌攜旗下重點車款齊聚；藉此，英國豪華汽車製造廠 Rolls-Royce 日前正式發布獨一無二的 Spectre Semaphore，將在活動上展現品牌大膽、年輕的奢華新準則。

外觀方面，Rolls-Royce Spectre Semaphore 車身採用專屬調配的 Semaphore Yellow 烤漆，啟發自優美休閒的加州沿海風光；引擎蓋上猶如大理石般的塗層經由 160+ 個小時設計、開發和生產。

內裝方面，亮眼的黃色配置同樣延伸至車室，座椅、星光車門 (Starlight Doors) 以及儀表板上方採用檸檬黃 (Lemon Yellow) 和黃水晶黃 (Citrine Yellow) 作為搭配。同時，全數位化液晶儀錶也利用 SPIRIT 作業系統，提供的數位客製化潛力，將錶盤與其配色相得益彰。

動力方面，採用 BMW Group 開發之前後雙馬達電動四驅系統，搭配 100kWh 鋰離子動力電池模組，最大輸出將擁有約 585PS 的表現，同時可提供 900Nm 的峰值扭力，0-100km/h 加速時間約為 4.5 秒，最大續航里程約 520km (WLTP)。全新平面懸吊系統具備多個感測器進行監控，並調整轉向、制動、動力傳遞和懸吊參數，以確保車輛舒適性及操控性。

Rolls-Royce 旗下車款一直以來都是眾多達官顯要表露身分地位的移動載具，多樣化的客製化選項以及精湛造車工藝更如畫布般讓全球各地的車主們極盡所能地發揮想像力來與他人脫穎而出，甚至為忠誠的層峰客戶提供客製化車體的服務，如 Sweptail 及 Boat Tail 都是最好的範例。

臺灣市場方面，總代理盛惟已在 2023 年 11 月 29 日正式導入 Rolls-Royce Spectre，基本售價為新臺幣 2,268 萬元，搭配台灣專屬套件 224.6 萬元，車輛總價為 24,926,000 元。