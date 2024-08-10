ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

勞斯萊斯「獨一無二電動車」加州亮相！光引擎蓋烤漆就花160小時↑

圖文／7Car 小七車觀點

Monterey Car Week 2024 將於 8 月 9 日至 18 日在美國加州盛大舉行，屆時將有眾多汽車品牌攜旗下重點車款齊聚；藉此，英國豪華汽車製造廠 Rolls-Royce 日前正式發布獨一無二的 Spectre Semaphore，將在活動上展現品牌大膽、年輕的奢華新準則。

啟發自加州海岸、烤漆耗時 160+ 小時完成　Rolls-Royce Spectre Semaphore 官圖釋出

外觀方面，Rolls-Royce Spectre Semaphore 車身採用專屬調配的 Semaphore Yellow 烤漆，啟發自優美休閒的加州沿海風光；引擎蓋上猶如大理石般的塗層經由 160+ 個小時設計、開發和生產。

啟發自加州海岸、烤漆耗時 160+ 小時完成　Rolls-Royce Spectre Semaphore 官圖釋出

啟發自加州海岸、烤漆耗時 160+ 小時完成　Rolls-Royce Spectre Semaphore 官圖釋出

啟發自加州海岸、烤漆耗時 160+ 小時完成　Rolls-Royce Spectre Semaphore 官圖釋出

啟發自加州海岸、烤漆耗時 160+ 小時完成　Rolls-Royce Spectre Semaphore 官圖釋出

啟發自加州海岸、烤漆耗時 160+ 小時完成　Rolls-Royce Spectre Semaphore 官圖釋出

內裝方面，亮眼的黃色配置同樣延伸至車室，座椅、星光車門 (Starlight Doors) 以及儀表板上方採用檸檬黃 (Lemon Yellow) 和黃水晶黃 (Citrine Yellow) 作為搭配。同時，全數位化液晶儀錶也利用 SPIRIT 作業系統，提供的數位客製化潛力，將錶盤與其配色相得益彰。

啟發自加州海岸、烤漆耗時 160+ 小時完成　Rolls-Royce Spectre Semaphore 官圖釋出

啟發自加州海岸、烤漆耗時 160+ 小時完成　Rolls-Royce Spectre Semaphore 官圖釋出

啟發自加州海岸、烤漆耗時 160+ 小時完成　Rolls-Royce Spectre Semaphore 官圖釋出

動力方面，採用 BMW Group 開發之前後雙馬達電動四驅系統，搭配 100kWh 鋰離子動力電池模組，最大輸出將擁有約 585PS 的表現，同時可提供 900Nm 的峰值扭力，0-100km/h 加速時間約為 4.5 秒，最大續航里程約 520km (WLTP)。全新平面懸吊系統具備多個感測器進行監控，並調整轉向、制動、動力傳遞和懸吊參數，以確保車輛舒適性及操控性。

啟發自加州海岸、烤漆耗時 160+ 小時完成　Rolls-Royce Spectre Semaphore 官圖釋出

Rolls-Royce 旗下車款一直以來都是眾多達官顯要表露身分地位的移動載具，多樣化的客製化選項以及精湛造車工藝更如畫布般讓全球各地的車主們極盡所能地發揮想像力來與他人脫穎而出，甚至為忠誠的層峰客戶提供客製化車體的服務，如 Sweptail 及 Boat Tail 都是最好的範例。

啟發自加州海岸、烤漆耗時 160+ 小時完成　Rolls-Royce Spectre Semaphore 官圖釋出

臺灣市場方面，總代理盛惟已在 2023 年 11 月 29 日正式導入 Rolls-Royce Spectre，基本售價為新臺幣 2,268 萬元，搭配台灣專屬套件 224.6 萬元，車輛總價為 24,926,000 元。

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

關鍵字：Rolls-Royce勞斯萊斯SpectreSemaphore電動車汽車新車雙門女神車王

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

日本外攜式收納推車 多元收納 買1送1 三秒快速曡收

推薦閱讀

重機展／光陽「全新跨界越野黃牌大羊」首次亮相　最快2025年Q1開賣

重機展／光陽「全新跨界越野黃牌大羊」首次亮相　最快2025年Q1開賣

重機展／杜卡迪「最強單缸滑胎車」抵台　絕美外型開價79.8萬起

重機展／杜卡迪「最強單缸滑胎車」抵台　絕美外型開價79.8萬起

重機展／Honda「電子離合器車款」首度展出　650車系預告8月交付

重機展／Honda「電子離合器車款」首度展出　650車系預告8月交付

重機展／歷年規模最大「22車廠南港2館集結」連3天抽新車

重機展／歷年規模最大「22車廠南港2館集結」連3天抽新車

29.9萬起！Aprilia「雙缸黃牌輕跑重機RS 457」登台　亞太市場首發

29.9萬起！Aprilia「雙缸黃牌輕跑重機RS 457」登台　亞太市場首發

964萬起！保時捷「Panamera GTS」台灣開放訂購　馬力上看500匹

964萬起！保時捷「Panamera GTS」台灣開放訂購　馬力上看500匹

最新文章

勞斯萊斯獨一無二電動車加州亮相2024-08-10

邁巴赫敞篷跑車實照賓士官網外流2024-08-10

國產車自製率新制已上市首年須20%2024-08-10

福特Bronco、Mustang電動自行車2024-08-09

Nilu27破千匹猛獸亮相2024-08-09

台灣Opel限時優惠最高降36.9萬2024-08-09

MG在墨西哥設工廠＆研發中心2024-08-09

保時捷911 GT3 RS小改測試2024-08-09

台灣「福斯首款電動休旅」確認9月發表2024-08-09

台灣「Hyundai全新休旅」今年上市2024-08-09

熱門文章

TOYOTA經典油電7人座有望復活回歸2024-08-08

國產車自製率新制已上市首年須20%2024-08-10

邁巴赫敞篷跑車實照賓士官網外流2024-08-10

奇瑞「新5、7人座休旅」上市2024-08-09

勞斯萊斯獨一無二電動車加州亮相2024-08-10

台灣「60萬有找進口車」官網完售下架2024-08-08

保時捷911 GT3 RS小改測試2024-08-09

台灣「Hyundai全新休旅」今年上市2024-08-09

「HONDA豪華跑旅」推小改款2024-08-08

Nissan、HONDA合作「新7人座MPV」2024-08-07

相關新聞

邁巴赫「超豪華敞篷跑車實照」賓士官網提前外流！全車粽子標超霸氣

邁巴赫「超豪華敞篷跑車實照」賓士官網提前外流！全車粽子標超霸氣

福特推出「Bronco、Mustang」同名電動自行車　 折新台幣12.9萬起

福特推出「Bronco、Mustang」同名電動自行車　 折新台幣12.9萬起

V12頂尖超跑新物種！Nilu27手排千匹猛獸亮相「創辦人」大有來頭

V12頂尖超跑新物種！Nilu27手排千匹猛獸亮相「創辦人」大有來頭

最高降36.9萬！台灣Opel推限時優惠「GrandLand休旅」下殺最多

最高降36.9萬！台灣Opel推限時優惠「GrandLand休旅」下殺最多

奧運1項目選手「一個比一個正」！他揉眼喊不得了：這才叫女神

奧運1項目選手「一個比一個正」！他揉眼喊不得了：這才叫女神

讀者迴響

熱門文章

TOYOTA「經典油電7人座」有望復活回歸！平均油耗將有30km／L

TOYOTA「經典油電7人座」有望復活回歸！平均油耗將有30km／L

國產車自製率新制「已上市車首年須達20%」！產發署長說明政策由來

國產車自製率新制「已上市車首年須達20%」！產發署長說明政策由來

邁巴赫「超豪華敞篷跑車實照」賓士官網提前外流！全車粽子標超霸氣

邁巴赫「超豪華敞篷跑車實照」賓士官網提前外流！全車粽子標超霸氣

奇瑞「新5、7人座休旅」上市！2.0升渦輪折合新台幣59萬

奇瑞「新5、7人座休旅」上市！2.0升渦輪折合新台幣59萬

勞斯萊斯「獨一無二電動車」加州亮相！光引擎蓋烤漆就花160小時↑

勞斯萊斯「獨一無二電動車」加州亮相！光引擎蓋烤漆就花160小時↑

台灣「60萬有找進口車」官網完售下架！小改款今年第4季接棒補位

台灣「60萬有找進口車」官網完售下架！小改款今年第4季接棒補位

保時捷「911自然進氣王者」小改款測試曝！空氣力學、馬力將更強

保時捷「911自然進氣王者」小改款測試曝！空氣力學、馬力將更強

台灣「Hyundai全新休旅」將接單進軍80萬級距！今年上市對決TOYOTA神車

台灣「Hyundai全新休旅」將接單進軍80萬級距！今年上市對決TOYOTA神車

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366