福特推出「Bronco、Mustang」同名電動自行車　 折新台幣12.9萬起

▲福特與N+合作，推出「Bronco、Mustang」同名電動自行車，售價自4,000美元起，折合新台幣約12.9萬。（圖／翻攝自Ford，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

福特（Ford）原廠與自行車品牌N+合作推出2款電動自行車，並分別與Bronco越野休旅、Mustang野馬跑車同名，前者為越野車款，並且都採用相同電動動力、提供多達10款車色，售價自4,000美元起，折合新台幣約12.9萬。

▲Bronco電動越野自行車的坐墊與越野摩托車同一樣，並採前後懸吊、油壓碟煞。



Bronco電動越野自行車採用與越野摩托車一樣的坐墊樣式、前後懸吊，輪胎也換上倍耐力的Scorpion Enduro M越野胎，2車款都採油壓碟煞，並配有前後車燈、液晶螢幕等，後者可顯示時速、公里數與剩餘電量。

▲2款電動自行車配有液晶螢幕、前後車燈，可顯示車速、公里數與剩餘電量。



至於Mustang電動自行車則採鋁合金車架，採一般自行車座墊、倍耐力Angel GT輪胎，2台車在上管處也分別有專屬的野馬圖案。電動動力上，2車款皆採750W輪轂電動馬達、48V 720Wh電池，具有最大馬力1匹／8.67公斤米扭力、最大續航可達97公里，極速達45km／h。

目前Bronco電動越野自行車售價4,000美元，折合新台幣約12.9萬；Mustang則是4,500美元（折合新台幣14.5萬），預計明年就可以開始交車。

▲這2款電動自行車皆搭載1匹輪轂電動馬達、720Wh電池，最大續航可達97公里，極速45km／h。