V12頂尖超跑新物種！Nilu27手排千匹猛獸亮相「創辦人」大有來頭

▲影片來源：Nilu27



記者林鼎智／綜合報導

由知名汽車設計師Sasha Selipanov創立的新超跑品牌「Nilu27」推出首款作品，該車目前僅限賽道使用，主打純粹的駕駛體驗，採V12引擎、7速手排配置，並預告後續還會推出可合法上路的市售車型。

▲Nilu27超跑融合美式肌肉線條與1960年代義式賽車設計，採歐翼式車門，外型相當吸睛，（圖／翻攝自Nilu27，以下同）



Sasha Selipanov曾參與Bugatti Chiron、Koenigsegg Gemera、藍寶堅尼Huracan、Genesis Mint concept概念車等項目，因此外界也對Nilu27備受期待。設計上，Nilu27以60年代的F1、利曼賽車為出發，車頭2側採大型進氣壩、並具有鷗翼式車門、前20吋／後21吋輪圈（配胎為米其林Pilot Sport Cup2 R），搭配Brembo碳纖維陶瓷煞車，外型上融合美式肌肉與義大利超跑的曲線。

▲車尾的中置3出尾管頗有Pagani韻味，全車乾重僅1,200公斤。



車尾則有Pagani的韻味，採中置3出圓形尾管設計，該排氣系統以鉻鎳鐵合金材質、3D列印打造，並且車尾還有大型後下擴散器、煞車燈；座艙相當簡潔，強調純粹、類比的駕駛體驗，包括方向盤、頭枕、後視鏡都必須手動調整，儀表由4具圓形指針儀表構成，另外還有車頂處的扳指開關，全車唯一的螢幕只有倒車顯影，非常Hardcore。

▲Nilu27強調純粹駕駛，儀表由4圓形指針儀表組成，車頂具有扳指開關，全車唯一的螢幕只有倒車顯影。



動力方面，Nilu27搭載源自Hartley Engines的6.5升V12自然進氣引擎、7速手排變速箱，最大馬力達1,085匹／87.7公斤米扭力，極速可達400km／h，其他亮點還包括雙A臂、推桿懸吊（Pushrod suspension）、碳纖維單體式底盤等，全車乾重僅1,200公斤。

Nilu27目前僅限賽道使用，限量15台，後續也會推出可合法上路版本，限量54台，新車將在8／18圓石灘車展上首演。

▲Nilu27採6.5升V12自然進氣引擎、7速手排變速箱，最大馬力達1,085匹／87.7公斤米扭力，極速可達400km／h。