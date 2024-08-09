Hyundai新跨界休旅「Mufasa測試車台灣現身」挑戰TOYOTA神車地位

圖文／7Car 小七車觀點

Hyundai 在 2023 年 3 月首度公開全新戰略休旅作品 Mufasa，並於同年 4 月正式公布量產版樣貌，作為 ix35 的後繼車款，採用 i-GMP 平台打造。而本站《小七車觀點》今日收到熱心讀者來信，在臺灣道路上捕獲偽裝測試車，相信原廠不久後就會公開更多相關資訊。

外觀設計擁有 Hyundai 家族最新的設計風格，並導入參數化珠寶設計，採用直立分離式頭燈組，車頭中央則透過多邊形的水箱格柵搭配多層次的類蜂巢狀元素進行點綴。在車尾方面，Mufasa 採用相當特殊的環形尾燈組設計，尾門中央則加入品牌字母徽飾，在後保桿下方還加入空氣分流器設計，來提升整體的運動氣息。車身尺寸方面，其長寬高分別為 4,475mm x 1,850mm x 1,665mm，軸距為 2,680mm。

內裝部分，承襲自 Elantra 採用的雙液晶螢幕搭配薄形化空調出風口設計，可搭配多色環艙氣氛燈來強化科技前衛的訴求。其餘配備還包含了電子式按鍵排檔系統，以及提供 Qi 無線充電座、無線 Android Auto/Apple CarPlay 連接和百度智能網聯 2.0 系統，支援語音控制等功能。其他配備全車系標配駕駛模式選擇、多功能方向盤、自動啟閉大燈、車身穩定控制系統、上坡起步輔助、倒車雷達、胎壓監測、電子手剎車等。

動力方面，Hyundai Mufasa 搭載 Smartstream 2.0L自然進氣引擎，可輸 118kW (161hp)@6,500rpm 最大馬力以及 193Nm@4,500rpm 峰值扭力，搭配 6 速自排變速箱以及前輪驅動。未來還將計畫推出 Hybrid 油電車型。

Hyundai Mufasa 作為新世代全球戰略休旅，具有與其它車款截然不同的設計元素與形象，擠身進入競爭激烈的 SUV 市場，相信若在臺灣順利上市，必將會帶來新一波品牌討論聲浪與銷售佳績。