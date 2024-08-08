Infiniti「全新QX80大尺碼休旅」九州工廠開始量產！美俄即將交車

圖文／7Car 小七車觀點

Infiniti 日前宣布全新世代 QX80 正式於日本九州工廠開始量產，該廠擁有 3,000 多名日本員工，自 2010 年推出第二代 (最初命名為 Infiniti QX56) 車型以來都是一直負責在生產該車款。

▲全新世代 Infiniti QX80 正式於日本九州工廠量產。

根據官方表示，在全新世代 QX80 正式投入生產前的幾個月當中，工廠內部進行了大幅度修整，團隊成員重新學習更多的技能，為生產和組裝更時尚、更舒適、更先進的產品做好準備。從原型車階段開始就致力於將全新 QX80 投入生產的核心成員、總工程師 Akira Kiyota 表示：「看到全新 QX80 投入工廠生產，我感到非常自豪，因為我們參與了這個廠徽的製作工作，已經將近 15 年了」。

QX80 的外觀設計宛如 2017 年登場的 QX80 Monograph 概念車進化版，車頭運用大量的幾何造型所構成，包括新式樣雙弓形家族水箱罩、造型修長 LED 大燈等都能看見 Infiniti 新世代面貌，另外前保險桿增加了貫穿車頭的下氣壩設計，同時二側也具有直立式的燈組。

車側部分可以看到前葉子板採用源自於竹子縱向的通風口設計，整體車身線條相當簡約，並採用隱藏式的車門把手設計，同時還搭載大尺碼的黑紅多輻式鋁圈，在碩大的車身下一點也不突兀。車尾部分後保險桿相當飽滿硬派，搭配兩側的面積同樣寬廣的長方形尾飾管，霸氣感油然而生。至於尾燈也同樣採用了全 LED 搭配貫穿式的設計。

內裝部分，QX80 整體鋪陳仍然是典型的日系豪華風格，座椅和方向盤均採用皮革材質包覆，同時透過縫線設計點綴。在座椅方面，全新 QX80 第一排和第二排將搭載按摩座椅，可透過前方中控數位資訊螢幕來開啟，而第三排座椅亦不被忽略，原廠表示第三排座椅亦將搭載座椅加熱功能，提供乘客猶如賓至如歸的乘車體驗。另外原廠也確認新車搭載 Klipsch Reference Premiere 音響系統，擁有 1,200 瓦的功率，同時更配置 24 個揚聲器，包括鈦合金高音揚聲器、高性能 8 吋 TriPower™ 低音揚聲器和 24 聲道擴大機，可提供高精緻度、更強大的聽覺體驗與行車品質。

動力部分，全新世代 QX80 所有車型均配置 VR35DDTT 3.5 升雙渦輪增壓汽油引擎搭配 9 速自排變速箱，可產生 450hp 的最大馬力與 71.3kgm 的峰值扭力。而原廠表示，全新 QX80 所配置的 9 速自排變速箱，其傳動比範圍擴大了近 40%，可實現更為靈敏的加速性和高效率之高速巡航。

QX80 車系是以北美、俄羅斯及部分中東市場為主的大尺碼車款，因此並不在總代理裕隆日產汽車的導入名單之中。不過 QX80 在國內還是有少數貿易商有導入販售，為部分多金買家提供除了 BBA 品牌以外更具個人風格的選擇。