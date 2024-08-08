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325萬起！台灣Audi「改款新休旅Q7、Q8」上市　今年訂車免費升級7人座

▲AUDI Q7

▲AUDI Q7

▲台灣原廠一口氣帶來Q7、Q8改款新休旅！（圖／記者徐煜展攝）

記者徐煜展／綜合報導

台灣原廠Audi於8月8日父親節一口氣發表改款新Q7、Q8旗艦休旅，售價325萬起，2款新休旅透過外觀、內裝升級，重新詮釋四環品牌豪華不凡氣勢，並針對入門款Q7祭出免費升級7人座優惠，這下有個好理由幫爸爸換車了！

▲台灣原廠一口氣帶來Q7、Q8改款新休旅！（圖／記者徐煜展攝）

第2代Audi Q7於2015年登場，曾在2019年進行過改款，海外又在今年1月釋出2度小改款，不到1年的時間，全新改款的Audi Q7於8月8日正式與台灣消費者見面，台灣最快9月就能開始交車。

▲台灣原廠一口氣帶來Q7、Q8改款新休旅！（圖／記者徐煜展攝）

▲改款新增入門45 TFSI動力，還能享有免費升級7人座優惠。

▲AUDI Q7

▲SQ7同場現身，馬力來到傲人507匹。

台灣Q7相較過去新增入門的45 TFSI汽油動力，涵蓋5人座、7人座等選擇，共計有4款車型，其中針對入門的45 TFSI車型祭出今年訂車免費升級7人座優惠，中階的45 TDI、55 TFSI也享有10萬升級7人座套件，另包含全景天窗、電動輔助車門開關，同時性能款的SQ7也驚喜現身，身懷不俗的507匹馬力。

45 TFSI採用2.0升汽油渦輪，擁有265匹馬力，45 TDI則為3.0升V6柴油，馬力來到231匹，55 TFSI為3.0升V6汽油渦輪，繳出340匹馬力。

▲台灣原廠一口氣帶來Q7、Q8改款新休旅！（圖／記者徐煜展攝）

▲台灣原廠一口氣帶來Q7、Q8改款新休旅！（圖／記者徐煜展攝）

▲Q7燈組變化能隨車主作客製化變換，樂趣、新鮮感十足。

台灣改款Audi Q7新外型主要集中在車頭、全新燈組變化，氣派、精緻的水箱護罩結合Matrix LED極光頭燈組相當搶眼，至於尾燈同樣讓人眼睛為之一亮，能自行設定4種不同光型變化，另外在後方來車逼近時，尾燈還能自行變化達到警示作用，讓Audi在特色的燈組造型上又玩出新花樣。

▲AUDI Q7

▲AUDI Q7

▲Audi Q8採單1動力，提供2款車型。

一同登場的改款新Audi Q8，台灣提供單1款55 TFSI動力，除了標準款，另帶來更跑格 S Line Black Edition黑化套件車型，2款售價分別為406萬、416萬，新Q8同樣針對車頭、燈組進行整容換新，相較中規中矩的Q7車系，Q8強調更運動化的視覺張力，Q8 TFSI採用3.0升V6汽油渦輪，繳出340匹馬力，至於性能款的RS Q8當然也不會缺席，台灣未來預計也會導入！

▲AUDI Q7

▲Audi Q7

▲內裝風格依舊，Q7、Q8展現品牌旗艦不凡氣勢，尤其3螢幕液晶系統特別吸睛。

Q7、Q8車室鋪陳與先前差不多，用料仍是相當豪華高水準，包含搶眼的儀錶、中控螢幕、空調液晶介面組成的3螢幕系統，其他舒適配備也都應有盡有，高級皮革座椅、多區恆溫空調等舒適配備都沒少。

▲台灣原廠一口氣帶來Q7、Q8改款新休旅！（圖／記者徐煜展攝）

▲台灣原廠一口氣帶來Q7、Q8改款新休旅！（圖／記者徐煜展攝）

▲台灣原廠一口氣帶來Q7、Q8改款新休旅！（圖／記者徐煜展攝）

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關鍵字：AudiQ7Q8SUV旗艦休旅車

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