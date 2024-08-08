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台灣「60萬有找進口車」官網完售下架！小改款今年第4季接棒補位

▲舊款Kia Picanto功成身退，已經完售從官網下架！（圖／翻攝自Kia）

▲舊款Kia Picanto功成身退，已經完售從官網下架！（圖／翻攝自Kia）

記者徐煜展／綜合報導

市場罕見60萬有找、又是進口車的Kia Picanto台灣完售官網下架，不過Kia Picanto只是暫別台灣市場，因為最新小改款預計在今年第4季，將以全新有感更新將再度台灣車迷見面！

▲台灣TOYOTA Vios傳將拔掉入門款，屆時入手門檻突破60萬。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA Vios停售入門款、Kia Picanto完售，60萬有找車款剩下三菱 Colt Plus。

過去台灣Kia Picanto售價56.5萬起，算是市場相當罕見的進口小車，近來台灣60萬以下車款選擇越來越少，日前TOYOTA Vios取消58.9萬的入門款，加上舊款Kia Picanto完售，如今60萬有找熱門車就剩三菱 Colt Plus一枝獨秀。

▲舊款Kia Picanto功成身退，已經完售從官網下架！（圖／翻攝自Kia）

▲舊款Kia Picanto功成身退，已經完售從官網下架！（圖／翻攝自Kia）

▲海外於2023年推出的2度小改款Kia Picanto，台灣預計今年第4季導入。

即將在今年第4繼引進的小改款Kia Picanto，外觀、內裝可是有感更新，換上全新的風格設計，擺脫過去圓潤的可愛風，搖身變成一輛動感十足的視覺小鋼炮，海外另有提供更運動化的GT-Line車型，至於未來台灣是否仍繼續維持60萬有找親民售價，是值得關注重點。

▲舊款Kia Picanto功成身退，已經完售從官網下架！（圖／翻攝自Kia）

▲舊款Kia Picanto功成身退，已經完售從官網下架！（圖／翻攝自Kia）

▲安全、配備有感升級，入門小車Kia Picanto戰力強勢。

安全有感進化是小改款Kia Picanto重點之一，海外導入7具安全氣囊，並具有ACC、盲點偵測、LFA車道輔助、AEB防預警碰撞等，內裝採新的8吋數位儀錶，結合8吋螢幕，就算身為入門小車，配備與安全科技都不馬虎。

台灣預計導入1.2升自然進氣，搭配5速自手排變速箱，平均油耗可來到不錯的18km/L表現。

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