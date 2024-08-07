美規Hyundai Santa Fe召修　最嚴重安全氣囊恐失效、無預警爆開

▲美國NHTSA發布召修，第5代Hyundai Santa Fe因線組位置瑕疵，在長期摩擦下恐導致氣囊作動失效、或無預警炸開氣囊。（圖／翻攝自Hyundai）

記者林鼎智／綜合報導

Hyundai（現代）第5代Santa Fe於美國發布召修，主因是線組瑕疵，恐導致安全氣囊不預期觸發、或是無法作動，導致事故發生時無法提供保護。目前美國共有49,719輛受到影響，其中燃油車款佔40,144輛、油電車型為9,575輛。

▲美國Santa Fe召修49,719輛。（圖／翻攝自NHTSA）



根據NHTSA美國國家公路交通安全管理局資料，此次受影響的為2024年式Santa Fe，因主線組可能與副駕後方座椅摩擦，長期下來恐導致線組損壞，可能會無預警使安全氣囊炸開、或是讓安全氣囊作動失效。

NHTSA文件中也指出，自2024年2月起共發生8起安全氣囊失效事件，其中曾發生一次後座側氣囊爆開的情況，但都沒有造成任何人員傷亡。24年式Santa Fe為新一代大改款車型，美規共提供2.5升4缸渦輪（277匹）、1.6升渦輪油電（231匹）2種動力。

▲美規第5代Santa Fe共提供2.5升4缸渦輪（277匹）、1.6升渦輪油電（231匹）2種動力。