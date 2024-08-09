最高降36.9萬！台灣Opel推限時優惠「GrandLand休旅」下殺最多

▲Opel台灣總代理歐吉汽車推出8月限時優惠，全車系降幅自14.9-36.9萬不等。（圖／翻攝自Opel，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

Opel台灣總代理歐吉汽車8月推出全車系夏日限時優惠，全車系降幅自14.9-36.9萬不等，其中又以Granland休旅車系降幅最多，最高降價達36.9萬，指定車型再享高額分期0利率、最高8萬元配件金（含Mio D908後視鏡型行車紀錄器、FSK冰鑽隔熱紙與專業車體鍍膜）等優惠。

▲此次降幅最高的是GrandLand Elegance Modern+菁英版，降價幅度達36.9萬，再贈8萬元配件金。



Opel歐吉汽車也與利達租車推出「風災關懷優惠專案」，即日起至9月底止，台南、高雄與屏東地區居民憑身分證、水電或瓦斯文件證明，即可享Opel Mokka Edition日租金最低699元起、或Mokka Elegance Modern月租金9,999元優惠。

另外，歐吉汽車即日起至8月底止也推出Opel Premium Pre-Owned領牌車指定車款限時優惠，最高再送8萬元配件金。Opel Premium Pre-Owned全車系里程低於100公里、享有原廠保固、免費道路救援等。

▲歐吉汽車也推出Premium Pre-Owned指定車款優惠，里程皆低於100公里、享有原廠保固、免費道路救援。