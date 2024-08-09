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保時捷「911自然進氣王者」小改款測試曝！空氣力學、馬力將更強

▲保時捷911 GT3 RS發表 。（圖／翻攝自Porsche）

▲在911小改款後，自然進氣王者911 GT3 RS也首度被捕捉到測試身影，將維持4.0升水平對臥6缸、手排配置，但還不確定是否會電動化導入油電系統。（圖／翻攝自Porsche，圖為現行款911 GT3 RS）

記者林鼎智／綜合報導

保時捷（Porsche）小改款911（992.2世代）在今年亮相後，小改款911 GT3 RS最近也首度被捕捉到測試車，這款自然進氣王者將同樣維持4.0升水平對臥6缸引擎，不過還不確定是否會增添油電系統，但預料在空氣力學與馬力表現上會比現行款更強。

從測試車的前保桿、引擎蓋導流孔、車門設計及大型尾翼等線索，可以看出該車為911 RS車型，同時車尾也和小改款Carrera、GTS一樣，換上可發光的Porsche廠徽，座艙則將具有碳纖維桶椅、織布車門把手等特色，並可望升級全數位儀表。

▲小改款911 GT3 RS測試照。（圖／翻攝自Carscoops）

▲小改款911 GT3 RS測試照。（圖／翻攝自Carscoops）

▲從引擎蓋、車側導流孔與「恨天高」的擾流尾翼來看，小改款911 GT3 RS目前已在測試中，但距離上市可能還要一段時間。（圖／翻攝自Carscoops）

動力上，小改款911 GT3 RS將維持4.0升水平對臥6缸自然進氣引擎、6速手排變速箱的配置，不過並不確定是否會導入油電系統。以現行款911 GT3 RS來說，最大馬力達525匹，預料小改款版本還有提升空間。

至於上市時程方面，考量到現行款已是2025年式，且目前還在開發測試階段，使小改款911 GT3 RS可能要等到2027年才會開始販售，最快2026年下旬才會對外亮相。

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關鍵字：汽車Porsche保時捷911GT3 RS自然進氣RSGT3小改款水平對臥手排6缸德系跑車

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