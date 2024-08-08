ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

TOYOTA「經典油電7人座」有望復活回歸！平均油耗將有30km／L

▲台灣、日本都賣過的經典Prius α，有望復活再戰江湖！（圖／翻攝自TOYOTA）

▲台灣、日本都賣過的經典Prius α，有望復活再戰江湖！（圖／翻攝自TOYOTA）

▲台灣、日本都賣過的經典Prius α，有望復活再戰江湖！（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

Prius α獨有的3排7人座配置，更是讓不少台灣車迷難忘，雖然Prius α目前已停產離開戰場，但隨著新一代Prius問世，日本有消息表示，經典7人座Prius α有望重出江湖！

TOYOTA Prius旗下擁有3款相當知名車款、Prius、Prius C、Prius α都曾在台灣市場販售過，尤其Prius α又是市場罕見的油電7人座車型，令人相當難忘，但無奈Prius α於2021年在台灣、日本相繼停產，但近來日本有風聲傳出，Prius α有望藉由新一代Prius重出江湖。

▲台灣、日本都賣過的經典Prius α，有望復活再戰江湖！（圖／翻攝自TOYOTA）

▲Prius α有望延續新一代Prius設計與動力。（預想圖／翻攝自《kuruma》）

Prius α擁有市場獨特性，又具備靈活的空間以及省油油電配置，新一代Prius自2023年發表後，帶來全新世代的油電、前衛的外型內裝在市場廣受好評，加上休旅MPV熱潮興盛，Prius α復活並不是不無可能。

近來日本釋出的新Prius α預想圖，揉合最新世代Prius設計，展現不錯的都會時尚感，動力將延續新一代Prius的第5代THS油電系統，能繳出223匹綜效馬力，具備不俗的30.1km/L平均油耗，且新一代Prius除了有基本1.8、2.0升油電外，還擁有超高續航力的PHEV版本，都有望出現在未來的Prius α身上。

►台灣「國產全新7人座MPV」傳9月見！1.5升渦輪有望百萬有找

►「新一代MG HS」發表！外觀內裝大升級、全新油電更省油　台灣有待2026年

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

關鍵字：TOYOTAPricus油電車掀背車油電bZ4X油耗省油CrownPrius α

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

萬歲牌澎湃補給箱 嚴選精緻豐富組合 買1送1共帶回50包

推薦閱讀

【周焦點】納智捷n7降6萬　電動旅行車上市　TOYOTA 5大日系造假

【周焦點】納智捷n7降6萬　電動旅行車上市　TOYOTA 5大日系造假

台灣註冊有望導入！「TOYOTA全新油電休旅」開賣　折合新台幣145萬

台灣註冊有望導入！「TOYOTA全新油電休旅」開賣　折合新台幣145萬

339萬、接單破百張！全新BMW i5 Touring電動旅行車開賣　8月交車　

339萬、接單破百張！全新BMW i5 Touring電動旅行車開賣　8月交車　

103.9萬、第3季交車！納智捷「n7全新特仕車」開賣　第2波預購開跑

103.9萬、第3季交車！納智捷「n7全新特仕車」開賣　第2波預購開跑

TOYOTA RAV4、Corolla Cross只賣油電車！澳洲原廠停售多款汽油車

TOYOTA RAV4、Corolla Cross只賣油電車！澳洲原廠停售多款汽油車

「大改款Mazda CX-5」有望採TOYOTA油電！外型內裝大蛻變科技十足

「大改款Mazda CX-5」有望採TOYOTA油電！外型內裝大蛻變科技十足

最新文章

TOYOTA經典油電7人座有望復活回歸2024-08-08

「HONDA豪華跑旅」推小改款2024-08-08

台灣「60萬有找進口車」官網完售下架2024-08-08

BMWM5高性能旅行車8／15美國首發2024-08-08

寶獅5008休旅車2個月歐洲接單破5萬2024-08-08

美規新一代Hyundai Santa Fe召修2024-08-07

奧迪新年式Q8 e-tron歐洲亮相2024-08-07

Range Rover Sport SV預售730萬2024-08-07

「台灣特斯拉」最新回應好市多風波2024-08-07

三菱「最入門車款」北美年底停產2024-08-07

熱門文章

台灣「60萬有找進口車」官網完售下架2024-08-08

三菱「最入門車款」北美年底停產2024-08-07

寶獅5008休旅車2個月歐洲接單破5萬2024-08-08

光陽「Yogurt優格125」試駕2024-08-06

「HONDA豪華跑旅」推小改款2024-08-08

台灣改款「新福特Kuga休旅」要來了2024-08-06

BMWM5高性能旅行車8／15美國首發2024-08-08

新特斯拉Model Y「續航破800公里」2024-08-06

Nissan、HONDA合作「新7人座MPV」2024-08-07

Nissan「日式和風露營車」開賣2024-08-06

相關新聞

台灣「60萬有找進口車」官網完售下架！小改款今年第4季接棒補位

台灣「60萬有找進口車」官網完售下架！小改款今年第4季接棒補位

比亞迪「全新7人座現身」百萬有找！「致敬」TOYOTA、LEXUS 引爆討論

比亞迪「全新7人座現身」百萬有找！「致敬」TOYOTA、LEXUS 引爆討論

藍寶堅尼釋出「新世代油電小牛」預告片！雙渦輪V8萬轉引擎尬PHEV

藍寶堅尼釋出「新世代油電小牛」預告片！雙渦輪V8萬轉引擎尬PHEV

TOYOTA「新跨界休旅」貼牌Suzuki　入門2氣囊還賣比較貴

TOYOTA「新跨界休旅」貼牌Suzuki　入門2氣囊還賣比較貴

法拉利「2658萬超跑」將停產！3馬達1000匹油電動力將被新車取代

法拉利「2658萬超跑」將停產！3馬達1000匹油電動力將被新車取代

讀者迴響

熱門文章

台灣「60萬有找進口車」官網完售下架！小改款今年第4季接棒補位

台灣「60萬有找進口車」官網完售下架！小改款今年第4季接棒補位

三菱「最入門小車」宣告明年停產　全品牌陣容只賣休旅車

三菱「最入門小車」宣告明年停產　全品牌陣容只賣休旅車

寶獅5008休旅車「上市2個月歐洲接單破5萬張」有25％都選電動版

寶獅5008休旅車「上市2個月歐洲接單破5萬張」有25％都選電動版

光陽「Yogurt優格125」試駕！女性設計師主導　貼心巧思處處可見

光陽「Yogurt優格125」試駕！女性設計師主導　貼心巧思處處可見

「HONDA豪華跑旅」推小改款對決LEXUS NX！外觀、內裝升級更有看頭

「HONDA豪華跑旅」推小改款對決LEXUS NX！外觀、內裝升級更有看頭

台灣改款「新福特Kuga休旅」要來了！送測完成暖身上市對決CR-V、HS

台灣改款「新福特Kuga休旅」要來了！送測完成暖身上市對決CR-V、HS

BMW「M5高性能旅行車」預告8／15美國首發！馬力727匹車重上看2.5噸

BMW「M5高性能旅行車」預告8／15美國首發！馬力727匹車重上看2.5噸

改款新特斯拉Model Y「續航破800公里」！升級95kWh大電池、全新7人座

改款新特斯拉Model Y「續航破800公里」！升級95kWh大電池、全新7人座

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366