TOYOTA「經典油電7人座」有望復活回歸！平均油耗將有30km／L

▲台灣、日本都賣過的經典Prius α，有望復活再戰江湖！（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

Prius α獨有的3排7人座配置，更是讓不少台灣車迷難忘，雖然Prius α目前已停產離開戰場，但隨著新一代Prius問世，日本有消息表示，經典7人座Prius α有望重出江湖！

TOYOTA Prius旗下擁有3款相當知名車款、Prius、Prius C、Prius α都曾在台灣市場販售過，尤其Prius α又是市場罕見的油電7人座車型，令人相當難忘，但無奈Prius α於2021年在台灣、日本相繼停產，但近來日本有風聲傳出，Prius α有望藉由新一代Prius重出江湖。

▲Prius α有望延續新一代Prius設計與動力。（預想圖／翻攝自《kuruma》）

Prius α擁有市場獨特性，又具備靈活的空間以及省油油電配置，新一代Prius自2023年發表後，帶來全新世代的油電、前衛的外型內裝在市場廣受好評，加上休旅MPV熱潮興盛，Prius α復活並不是不無可能。

近來日本釋出的新Prius α預想圖，揉合最新世代Prius設計，展現不錯的都會時尚感，動力將延續新一代Prius的第5代THS油電系統，能繳出223匹綜效馬力，具備不俗的30.1km/L平均油耗，且新一代Prius除了有基本1.8、2.0升油電外，還擁有超高續航力的PHEV版本，都有望出現在未來的Prius α身上。