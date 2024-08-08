BMW「M5高性能旅行車」預告8／15美國首發！馬力727匹車重上看2.5噸

圖文／7Car 小七車觀點

繼今年 6 月稍早，全新 G90 世代 BMW M5 Sedan 轎車型正式揭露其神秘面紗後，旅行車版 M5 Touring (G99) 在歷經原廠多次預告及官宣後，也終將於近日正式登場。BMW USA 近日透過北美官方網站預告，表示全新 2025 M5 Touring 旅行車型將於北美時間 8 月 15 日(四)上午10:30 正式在美國圓石沙灘舉行全球首發，並將由賽車手兼廣播員賈斯汀·貝爾 (Justin Bell) 擔任主持人，同時 BMW M 部門執行長 Frank van Meel 也將親自蒞臨現場進行揭幕儀式。本站 7Car<小七車觀點> 將於發表後為各位讀者帶來最新報導，敬請關注。

從目前官方透漏車款資訊來看，可以了解全新世代 G99 世代 M5 Touring 將與一般 Touring 車型相同，延續 M5 Sedan 轎車版車身造型並在細部進行調整，而最大不同之處即為車身後方自車門後延伸至尾部。外觀方面，採用與 G90 M5 Sedan 相同之新世代 5 Series 的家族化設計語言，但是在車頭部分其前保桿兩側加入了三角形通風口設計，中央氣壩兩側亦有線條較為豐富的梯形結構，還是還有一對矩形開口，可惜的是家族化雙腎型水箱罩仍維持半封閉的造型，代表著其還有電氣化的身分。車尾方面預期將同樣維持 M 後鴨尾翼和 M 雙邊四出黑色鍍鉻排氣管，C 柱上還有專屬 M5 徽飾。同時透過加長的車頂和掀背設計將提供後艙更多的空間來承載物品。

內裝方面，雖尚未揭曉，但預期應與 G90 M5 Sedan 採相同運動化座艙設定，並於方向盤上加入含有紅色的 M 駕駛模式加速切換按鍵和紅色的定位標，中控台維持雙螢幕設計 (12.3 吋搭配 14.9 吋)，內建 OS 8.5 系統。材質鋪陳上自然飾搭配 M 專屬 Merino 真皮座椅，擁有優異的質感和包覆性，兼具豪華和性能感受。

動力配置方面，原廠宣示，新 G99 世代 M5 Touring 將提供“毫不妥協的長途舒適性和令人印象深刻的寬敞空間”，並同樣地將採用與 G90 M5 Sedan 相同動力心臟，其源自 Le Mans 24 小時耐力賽 BMW M Hybrid V8 賽車的高性能混合動力技術，搭載 4.4 升 V8 雙渦輪增壓引擎搭配單電動馬達組成的插電式混合動力系統，綜效輸出達到 727 匹馬力，峰值扭力達到 1000 牛頓米，其中 4.4 升 V8 引擎的最大功率為 585 匹，馬達的功率則為 197 匹，電池模組容量大小為 14.8kWh。而 M5 Sedan 車型在純電模式下，最高可行駛約 40 公里。變速箱方面，則採用 8 速 M Steptronic 自排變速箱，M5 Sedan 轎車版車重已高達 2,435 公斤，0-100km/h 加速需時 3.5 秒，預期 G99 M5 Touring 將會較 Sedan 轎車再重一些，因此 0-100km/h 加速時間也將再增長些。

說起 BMW M 高性能車款的旅行車型，除了先前稍早登場的 M3 Touring (G81) 外，還有原廠最早於 1992 年發表的 E34 M5 Touring 與 2007 年登場的 E61 M5 Touring，因此 M5 Touring 可說是 M 高性能車的濫觴。若未來 M5 Touring 重新加入市場後，將可與 Audi RS 6 Avant 及 Mercedes-AMG E 63 Estate 等高性能旅行車展開一番精采激戰，對於車迷來說想必是值得期待的。

國內市場方面，BMW 總代理汎德於 2023 年 11 月 23 日宣布正式導入第八代 (G60) 5 Series i5 車系，首波僅提供 i5 eDrive40 M Sport、i5 M60 xDrive 兩款純電車型；同年 12 月 13 日，汎德宣布追加導入第八代 5 Series 汽油車型 520i M Sport，並於今年 6 月 6 日為 i5 eDrive40 M Sport、i5 M60 xDrive 兩款純電車型追加導入 Touring 旅行車版本。從此第八代 (G60) 5 Series 於國內市場展現完備的車型陣容，正式與 Mercedes-Benz E-Class、Audi A6 兩大頭號勁敵展開激烈的廝殺戰。