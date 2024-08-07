奧迪「旗艦電動休旅」新年式歐洲亮相　新空力套件變更帥

▲Audi新年式Q8 e-tron歐洲亮相，換上更運動化的外觀套件，讓一般車型也有宛如SQ8 e-tron的熱血視覺。（圖／翻攝自Audi，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

奧迪（Audi）在歐洲市場推出新年式Q8 e-tron，原廠為Q8 e-tron推出新款S Line Competition套件，讓一般車型看起來就像SQ8 e-tron；至於性能版SQ8 e-tron也提供Carbon Style新款碳纖維套件，讓這款旗艦電動休旅外型更運動。

新年式Q8 e-tron／Sportback e-tron在S Line Competition套件下，具有更吸睛的空力套件、21吋黑色輪圈，並且還搭配S字樣黑色煞車卡鉗；另外，單體式水箱護罩邊框也採與車身同色設計，結合車門照地迎賓燈讓整體質感氛圍更好，懸吊則採主動式氣壓懸吊，該S Line Competition套件德國售價為7,190歐元，折合新台幣約25.6萬。

▲SQ8 e-tron也透過碳纖維套件妝點，其搭載3馬達、114kWh電池，具有503匹強悍表現。



至於SQ8 e-tron的Carbon Style碳纖維套件，則包括在後視鏡蓋、前保桿AirCurtain導流氣簾、車門飾版等處採碳纖維材質。不過值得一提的是，在Q8 e-tron銷量下滑的情況下，Audi先前也傳出可能考慮提前結束Q8 e-tron生產、甚至關閉Brussels工廠，不過顯然還不會那麼快到來。

動力上，Q8 e-tron／Sportback e-tron皆採雙馬達，共有50、55兩種車型，電池容量分別為95kWh、114kWh，最大馬力為340匹、408匹，續航力490公里；至於SQ8 e-tron則採3馬達、114kWh電池，具有503匹、458公里續航，0-100km／h加速僅需4.5秒。