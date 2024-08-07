730萬起！台灣Range Rover Sport SV Edition Two限量40台開賣

▲Range Rover Sport SV Edition Two預售730萬起，台灣限量導入40台。（圖／翻攝自Range Rover，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

不同於先前採邀請制販售的Edition One（報導請點此），此次Range Rover推出「Range Rover Sport SV Edition Two」，新年式提供4款主題，提供碳纖維內外觀套件等選配，動力則維持4.4升V8雙渦輪引擎+輕油電系統，台灣捷豹路虎也展開預售，限量導入40台，預售價自730萬起。

▲Range Rover Sport SV Edition Two共有4款主題車色，並提供客製化搭配。



新Range Rover Sport SV Edition Two共有星系藍、日出銅色、亮面古里亞黑、岩石灰4款主題，可依車主挑選1款車色進行內裝、配備搭配，具有全新碳纖維飾板與SV Performance座椅。新車還在前擾流、中控台、腳踏板與對地迎賓燈採用獨特品牌標誌，展現Range Rover車系中運動奢華的定位。

▲另外還可選配前8活塞卡鉗／Brembo碳纖維陶瓷煞車套件。



車內則標配沉浸式體感雙前座、可選擇溫莎皮革或Ultrafabrics PU頂級織品材質，並具備16向電動調整、通風加熱按摩功能。另外原廠也重新設計後排座椅，具有更明顯的2側腰靠，保留電動調整與60:40分離收折功能。其他配備還包括6D動態氣壓懸吊系統、23吋碳纖維輪圈及前8活塞卡鉗／Brembo碳纖維陶瓷煞車套件（選配）。

Range Rover Sport SV動力心臟採4.4升V8雙渦輪引擎+MHEV輕油電系統、8速手自排變速箱，具有635匹／76.5公斤米扭力，0-100km／h加速僅需4.1秒、極速可達290km／h。

▲Range Rover Sport SV採4.4升V8雙渦輪引擎+MHEV輕油電系統、8四手自排變速箱，具有635匹／76.5公斤米扭力。



