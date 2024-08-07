台灣BMW「小改款i4」預售價流出！最高漲8萬、明年第1季交車

▲BMW經銷端傳出小改款i4展開預接，eDrive40、M50調漲7萬、8萬，預售價分別來到277萬、333萬。（圖／翻攝自BMW）



記者林鼎智／綜合報導

台灣BMW總代理汎德在先前導入小改款4系列後，近日也傳出經銷端展開小改款i4預售作業，其中入門i4 eDrive40預售調漲7萬來到277萬、M50車型則調漲8萬來到333萬，預計最快明年第1季開始交車。

小改款i4在今年4月於海外發表，外觀與4系列GranCoupe、M4一樣換上更銳利的箭矢型頭燈造型、重新調整水箱護罩並採消光鍍鉻邊框，車尾也與M4 CSL一樣提供雷射尾燈選擇，其中M50車型採高亮黑橫柵護罩、並提供19、20吋輪圈樣式及選配價22萬的Racing Package套件。

▲小改款i4換上箭矢造型日行燈，並提供雷射尾燈選擇。



座艙部分則採12.3吋數位儀表、14.9吋中控螢幕，小改款i4也同樣升級BMW Operating 8.5影音系統，將實體按鍵整合進中控螢幕後更簡潔，另外也換上新款3幅式方向盤，其中M50車型在方向盤12點鐘方向也具有紅色標線點綴，並提供水晶中控套件。

電動動力上，i4 eDrive40車型採單馬達後驅、83.9kWh電池，具有340匹、WLTP續航600公里表現；M50車型則採雙馬達全驅、具有544匹馬力，靜止加速破百3.9秒，最大續航力為520公里，正式規格配備還需以汎德公布為主。

▲小改款i4皆升級BMW OS8.5影音系統，其中M50車型也提供水晶中控套件、方向盤12點鐘方向鮮紅標線 。（圖／翻攝自BMW）