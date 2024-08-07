瑪莎拉蒂「最後1台V8引擎旗艦房車」已交付！同一人還買了MC20超跑

圖文／7Car 小七車觀點

Stellantis 集團旗下義大利跑車品牌 Maserati 日前宣布最後一輛搭載 V8 引擎的 Quattroporte Grand Finale 已在 7 月 31 日與 MC20 Iris 共同交付給一位生物醫學界的美國企業家。

Maserati Quattroporte Grand Finale 作為 Fuoriserie 定制計劃作品，採用優雅的 Blu Nobile 藍色烤漆，外觀空力套件以碳纖維製成並施以同色處理，煞車卡鉗則為拋光鋁質。在擋風玻璃和駕駛車門內側，印有汽車的識別號：999999。另外，在擁有 572 匹馬力的 V8 引擎飾蓋上更可見 Fuoriserie 團隊和參與該項目工程師的簽名。內裝採用棕褐色以及黑色皮革做為鋪陳，方向盤、扶手以及儀錶檯配置高級木紋面板，座椅頭枕上擁有黑色三叉戟刺繡，在門檻以及前排中央更貼有專屬徽章及金屬飾板。

MC20 Iris 同樣由 Fuoriserie 匠心打造，車身以及輪圈中央飾蓋採用 AI Aqua Rainbow 漸變烤漆。進入車室，方向盤以及中央排檔座以 ICE 皮革作為鋪陳；車縫線、座椅以及換檔撥片上的加減符號皆採用與車身烤漆相同的 AI Aqua Rainbow 顏色妝點。

Maserati 近年來積極推展 Folgore 電動化策略，不僅成為第一間參與 ABB FIA Formula E World Championship 電動方程式賽車的義大利車廠，也將成為首間完全電動化的義大利豪華品牌。而品牌推行電動化至今，已推出 GranTurismo 以及 Grecale Folgore 雙純電車款，接續來到 2025 年時則會推出 MC20 超跑、下一代 Quattroporte 房車及 Levante 休旅車的純電動版本，使品牌於 2030 年實現全面電動化的目標。