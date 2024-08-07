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瑪莎拉蒂「最後1台V8引擎旗艦房車」已交付！同一人還買了MC20超跑

圖文／7Car 小七車觀點

Stellantis 集團旗下義大利跑車品牌 Maserati 日前宣布最後一輛搭載 V8 引擎的 Quattroporte Grand Finale 已在 7 月 31 日與 MC20 Iris 共同交付給一位生物醫學界的美國企業家。

全力邁向電氣化世代　Maserati 最後一款 V8 Quattroporte 已與 MC20 Iris 同步交付

全力邁向電氣化世代　Maserati 最後一款 V8 Quattroporte 已與 MC20 Iris 同步交付

Maserati Quattroporte Grand Finale 作為 Fuoriserie 定制計劃作品，採用優雅的 Blu Nobile 藍色烤漆，外觀空力套件以碳纖維製成並施以同色處理，煞車卡鉗則為拋光鋁質。在擋風玻璃和駕駛車門內側，印有汽車的識別號：999999。另外，在擁有 572 匹馬力的 V8 引擎飾蓋上更可見 Fuoriserie 團隊和參與該項目工程師的簽名。內裝採用棕褐色以及黑色皮革做為鋪陳，方向盤、扶手以及儀錶檯配置高級木紋面板，座椅頭枕上擁有黑色三叉戟刺繡，在門檻以及前排中央更貼有專屬徽章及金屬飾板。

全力邁向電氣化世代　Maserati 最後一款 V8 Quattroporte 已與 MC20 Iris 同步交付

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全力邁向電氣化世代　Maserati 最後一款 V8 Quattroporte 已與 MC20 Iris 同步交付

全力邁向電氣化世代　Maserati 最後一款 V8 Quattroporte 已與 MC20 Iris 同步交付

全力邁向電氣化世代　Maserati 最後一款 V8 Quattroporte 已與 MC20 Iris 同步交付

MC20 Iris 同樣由 Fuoriserie 匠心打造，車身以及輪圈中央飾蓋採用 AI Aqua Rainbow 漸變烤漆。進入車室，方向盤以及中央排檔座以 ICE 皮革作為鋪陳；車縫線、座椅以及換檔撥片上的加減符號皆採用與車身烤漆相同的 AI Aqua Rainbow 顏色妝點。

全力邁向電氣化世代　Maserati 最後一款 V8 Quattroporte 已與 MC20 Iris 同步交付

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全力邁向電氣化世代　Maserati 最後一款 V8 Quattroporte 已與 MC20 Iris 同步交付

Maserati 近年來積極推展 Folgore 電動化策略，不僅成為第一間參與 ABB FIA Formula E World Championship 電動方程式賽車的義大利車廠，也將成為首間完全電動化的義大利豪華品牌。而品牌推行電動化至今，已推出 GranTurismo 以及 Grecale Folgore 雙純電車款，接續來到 2025 年時則會推出 MC20 超跑、下一代 Quattroporte 房車及 Levante 休旅車的純電動版本，使品牌於 2030 年實現全面電動化的目標。

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