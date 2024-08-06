Nissan「日式和風露營車」開賣！全木質打造、折新台幣124.7萬起

▲Nissan推出Caravan Myroom露營車，將去年10月推出的首發限定版列為常態販售，滿足更多露營玩家。（圖／翻攝自Nissan，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

Nissan（日產）去年10月在日本推出Caravan MyRoom Launch Edition首發限定版後，現在原廠也將這款改裝成「移動飯店」的輕型商用車列入常販陣容，滿足更多好愛戶外活動的露營玩家。

現行第6代Nissan Caravan具有耐用、大空間的優勢，其直接對手就是TOYOTA HiAce，這款名為Caravan MyRoom露營車就是由原廠改裝而成，具有粗獷外型與溫馨的車內佈局，車長5,080mm，採黑色輪圈、防刮塑料保桿，共有5款車色。

▲Nissan Caravan MyRoom露營車共有5款車色、汽油／柴油雙動力。



Caravan MyRoom露營車內部才是重點，不僅車窗設有百葉窗保障隱私，內部更以木紋飾板打造、並可透過模組化家具將車艙佈置為客廳、臥室或廚房。第2排座椅傾倒後可變成沙發，結合可滑動的桌子也能成為辦公空間。至於臥鋪Nissan也提供2種選擇，包括2張摺疊床或一整張的升降床，並都以織布材質為主。

▲車內皆以木紋材質打造日式和風風格，並可透過模組化家具讓車艙變成客廳、臥室等。



Caravan MyRoom露營車的電源以Leaf電動車回收的可攜式電池組為主，車內也設有100V插座。動力上則有汽油、柴油2款編成，汽油車型採QR20DE 2.0升4缸自然進氣引擎，具有130匹／18.1公斤米扭力，為後輪驅動；柴油引擎則搭載源自三菱的4N16 2.5升4缸柴油引擎，具有132匹／37.7公斤米扭力，共有後驅、4驅選擇，2款動力皆搭配7速自排變速箱。

售價方面，依不同車型配置，Nissan Caravan MyRoom露營車的售價自5,516,500日圓至 6,855,200日圓不等，折合新台幣約124.7萬-155萬元，目前僅在日本販售。

▲Nissan Caravan MyRoom露營車目前已在日本上市，售價自5,516,500日圓至 6,855,200日圓不等，折合新台幣約124.7萬-155萬元。