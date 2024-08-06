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法拉利「2658萬超跑」將停產！3馬達1000匹油電動力將被新車取代

▲2658萬起！法拉利「千匹油電超跑」SF90 Stradele抵台。（圖／記者林鼎智攝）

▲法拉利「千匹油電超跑」SF90 Stradale將走入歷史，後續由另一款新車替代，該車2019年在台售價2,658萬起。（圖／資料照）

記者林鼎智／綜合報導

法拉利（Ferrari）近日在第2季財報上透露，將淘汰SF90 Stradale油電超跑，目前已開發一款新車將作為替代，而性能更猛爆的SF90 XX Stradale則開始交車，至於SF90 Spider敞篷版本還可能繼續生產。

法拉利SF90 Stradale自2019年上市，在產品週期末期下，原廠也打算以新款車型替代，預料新車很可能維持SF90 Stradale的4.0升V8雙渦輪引擎、3具電動馬達（1,000匹／81.6公斤米扭力）的油電動力配置，但外型上則會偏向新款的296或12Cilindri車型。

▲2658萬起！法拉利「千匹油電超跑」SF90 Stradele抵台。（圖／記者林鼎智攝）

▲SF90 Stradale後繼車款可能同樣採4.0升V8渦輪引擎+3具電動馬達（前軸2具、後軸1具）佈局。

除了SF90 Stradale外，法拉利也打算終結812 GTS，除了產品同樣邁入尾聲外，第2季銷量表現上812 GTS與Roma也都雙雙下滑，尤其812 GTS已由12Cilindri所取代，因此也可能與SF90 Stradale一樣命運，至於Roma的後繼車款可能正在開發中，確切停產時程還需等法拉利公布。

▲法拉利12Cilindri。（圖／翻攝自Ferrari）

▲在被12Cilindri取代後，812 GTS也會與SF90 Stradale一樣終結，圖為12Cilindri。（圖／翻攝自Ferrari）

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關鍵字：汽車法拉利FerrariSF90 Stradale油電812 GTS12Cilindri義大利超跑

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