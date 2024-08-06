60萬就能買CR-V！「HONDA多款休旅、房車Civic」大陸大降價

▲大陸東風本田再出招！人氣CR-V、喜美降價拚買氣。（圖／翻攝自HONDA）

記者徐煜展／綜合報導

大陸近來車市降價話題不斷，近來東風本田再度出招，針對旗下熱門的CR-V、Civic喜美、Inspire等車款祭出優惠大降價，降幅最高達人民幣5萬，折合新台幣約22萬，當地CR-V更是有機會來到60萬新台幣就能入手！

▲東風本田CR-V降幅人民幣5萬。

東風本田HONDA CR-V在大陸提供1.5升汽油渦輪、2.0升e:HEV油電、2.0升PHEV插電式油電等3款動力，原售價18.59～26.99萬人民幣，折合新台幣85～123萬，在東風本田的最新大促銷降價中，CR-V下殺到13.59萬人民幣，折合新台幣62萬，不過當地有不少消費者表示，有機會13萬人民幣，折合新台幣59萬，就能喜提新車CR-V！台灣HONDA CR-V僅提供1.5升渦輪，售價105.9～127.9萬。

▲HONDA Civic大陸降幅3.5萬人民幣。

有在台灣販售的HONDA Civic喜美，在大陸提供1.5升渦輪、2.0升油電，原售價12.99～18.79萬人民幣，折合新台幣59～85萬，降幅最高人民幣3.5萬，來到10.19萬人民幣，折合新台幣46.5萬，作為參考，台灣HONDA Civic喜美以進口方式導入，採2.0升油電售價139.9萬。

另外HONDA Accord雙生車Inspire同樣也祭出優惠，最高達5萬人民幣，人民幣售價13.28萬，折合新台幣62萬。