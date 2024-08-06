113.8萬！台灣「國產Nissan X-Trail特仕車」開賣　降價2.1萬升級配備

▲Nissan X-Trail推出全新特仕車，較標準款降價2.1萬，佛心升級配備。（圖／翻攝自Nissan）

記者徐煜展／綜合報導

台灣裕隆日產近來針對好評的國產Nissan X-Trail，推出全新的「智淨特仕版」，不僅較標準款車型降價2.1萬，並升級車內臭氧空氣清淨機，售價113.8萬，舊換新108.8萬，還能搭配8月最新促銷優惠！

▲國產Nissan X-Trail特仕車以中階版升級臭氧空氣清淨機。

於今年5月上市的國產新一代Nissan X-Trail，售價104.9～122.9萬，全新的特仕車以中階115.9萬領航版為基礎，升級車內臭氧空氣清淨機，降價2.1萬來到113.8萬。

國產新Nissan X-Trail以1.5升3缸渦輪，搭配輕油電系統，繳出204匹最大馬力，搭配8月最新促銷，享有低月付5,888元、8.8萬配件金，以及針對鋰電池等長期保固。

▲配備具有L2等級輔助駕駛，搭載全新世代的數位座艙。

其他配備維持不變，搭載品牌最新座艙，擁有12.3吋中控螢幕，結合12.3吋數位儀錶、10.8吋HUD抬頭顯示幕，並具備L2等級的ProPILOT主被動安全防護等科技。