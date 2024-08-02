ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

台灣TOYOTA「60萬有找小車」買不到了！Vios縮編砍掉入門款

▲台灣和泰無預警拔掉Vios入門款，58.9萬雅緻款買不到了！（圖／翻攝自TOYOTA）

▲台灣和泰無預警拔掉Vios入門款，58.9萬雅緻款買不到了！（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

台灣和泰無預警於官網取消TOYOTA Vios雅緻型入門款，這也間接表示，除了商用車Town Ace，其他家庭乘用車的TOYOTA車價未來都從60萬起跳，未來買不到「俗擱大碗」60萬有找的牛頭牌了！

▲台灣和泰無預警拔掉Vios入門款，58.9萬雅緻款買不到了！（圖／翻攝自TOYOTA）

▲Vios縮編砍掉入門款，入手價從60.9萬起跳。

日前台灣和泰駁斥TOYOTA Vios停產傳聞，不過後續經銷端更爆料Vios恐將砍掉入門雅緻款，先前台灣Vios共有3款車型，58.9萬雅緻款、中階經典60.9萬、高階豪華67.5萬，最新TOYOTA官網顯示，Vios 58.9萬雅緻款已偷偷下架，加上日前停售的Yaris，未來已經買不到60萬有找的家用車TOYOTA。

▲台灣仍在售的第3代Vios，越南推出最新小改款。（圖／翻攝自TOYOTA，以下同）

▲國外Vios在東南亞市場已推出新一代，頗受當地消費者歡迎。

雖然國外Vios已經改朝換代，換上DNGA平台與最新動力，但考量台灣Vios成本售價，台灣Vios仍舊以舊款車型繼續奮戰入門小車市場。台灣剩下的Vios 2款車型，配備、售價不變，提供1.5升自然進氣，搭配CVT變速箱，繳出107匹最大馬力、17.3km/L平均油耗。

►台灣「國產全新7人座MPV」傳9月見！1.5升渦輪有望百萬有找

►「新一代MG HS」發表！外觀內裝大升級、全新油電更省油　台灣有待2026年

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

關鍵字：TOYOTAVios房車GR性能車小車YarisCorolla油電Raize

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

推薦閱讀

【周焦點】納智捷n7降6萬　電動旅行車上市　TOYOTA 5大日系造假

【周焦點】納智捷n7降6萬　電動旅行車上市　TOYOTA 5大日系造假

台灣註冊有望導入！「TOYOTA全新油電休旅」開賣　折合新台幣145萬

台灣註冊有望導入！「TOYOTA全新油電休旅」開賣　折合新台幣145萬

339萬、接單破百張！全新BMW i5 Touring電動旅行車開賣　8月交車　

339萬、接單破百張！全新BMW i5 Touring電動旅行車開賣　8月交車　

103.9萬、第3季交車！納智捷「n7全新特仕車」開賣　第2波預購開跑

103.9萬、第3季交車！納智捷「n7全新特仕車」開賣　第2波預購開跑

TOYOTA RAV4、Corolla Cross只賣油電車！澳洲原廠停售多款汽油車

TOYOTA RAV4、Corolla Cross只賣油電車！澳洲原廠停售多款汽油車

「大改款Mazda CX-5」有望採TOYOTA油電！外型內裝大蛻變科技十足

「大改款Mazda CX-5」有望採TOYOTA油電！外型內裝大蛻變科技十足

最新文章

瑪莎拉蒂「性能版跑車」將亮相2024-08-02

Hyundai首批IONIQ 5 N到港交車2024-08-02

台灣TOYOTA「60萬有找小車」停售2024-08-02

偉士牌Primavera、Sprint全車色2024-08-02

Suzuki 5門Jimny大馬開賣1天秒殺2024-08-02

改款「新三菱Outlander」預告登場2024-08-02

Suzuki「南港展示中心」開幕2024-08-01

福特「暢銷小皮卡」改款升級2024-08-01

台灣山葉「MT-09 Y-AMT」開賣2024-08-01

賓士「S-Class、EQS」減產2024-08-01

熱門文章

改款「新三菱Outlander」預告登場2024-08-02

國產車自製率規定和泰等業者回應2024-07-31

台灣TOYOTA「60萬有找小車」停售2024-08-02

Mazda「7人座CX-90休旅」新年式開賣2024-08-01

「TOYOTA新高級款RAV4」全新動力曝光2024-07-26

Suzuki「南港展示中心」開幕2024-08-01

50萬有找！Suzuki全新跨界休旅將登場2024-07-29

「LEXUS ES新房車入門款」開賣！2024-07-31

台灣7月新車戰報2024-08-01

「大改款TOYOTA Corolla」動力流出2024-08-01

相關新聞

福特「暢銷小皮卡」改款升級！13.2吋大螢幕、2.5油電新增4驅版

福特「暢銷小皮卡」改款升級！13.2吋大螢幕、2.5油電新增4驅版

賓士豪華房車「S-Class、EQS」減產　上半年銷量慘跌-22％

賓士豪華房車「S-Class、EQS」減產　上半年銷量慘跌-22％

台灣7月新車戰報「納智捷n7再奪電車冠軍」　TOYOTA神車衝破4千台

台灣7月新車戰報「納智捷n7再奪電車冠軍」　TOYOTA神車衝破4千台

台灣「Nissan跨界休旅」要停售了！百萬初進口Juke最後30輛出清

台灣「Nissan跨界休旅」要停售了！百萬初進口Juke最後30輛出清

BMW「新M5旅行車」確認8／15亮相！採V8性能油電、具717匹馬力

BMW「新M5旅行車」確認8／15亮相！採V8性能油電、具717匹馬力

讀者迴響

熱門文章

改款「新三菱Outlander」預告登場！內外升級搭新油電對決TOYOTA RAV4

改款「新三菱Outlander」預告登場！內外升級搭新油電對決TOYOTA RAV4

國產車自製率新制上路「和泰車等業者回應了」！中華車旗下MG受衝擊

國產車自製率新制上路「和泰車等業者回應了」！中華車旗下MG受衝擊

台灣TOYOTA「60萬有找小車」買不到了！Vios縮編砍掉入門款

台灣TOYOTA「60萬有找小車」買不到了！Vios縮編砍掉入門款

Mazda「旗艦7人座CX-90休旅」新年式開賣！折合新台幣124萬

Mazda「旗艦7人座CX-90休旅」新年式開賣！折合新台幣124萬

「TOYOTA新高級款RAV4」全新動力曝光！將搭1.5升渦輪結合油電

「TOYOTA新高級款RAV4」全新動力曝光！將搭1.5升渦輪結合油電

Suzuki「南港展示中心」開幕！提供北部客群購車諮詢與售後保養維修

Suzuki「南港展示中心」開幕！提供北部客群購車諮詢與售後保養維修

50萬有找！「Suzuki全新跨界休旅」鎖定TOYOTA Yaris Cross

50萬有找！「Suzuki全新跨界休旅」鎖定TOYOTA Yaris Cross

「LEXUS ES新房車入門款」開賣！折合新台幣135萬　大改款預計明年見

「LEXUS ES新房車入門款」開賣！折合新台幣135萬　大改款預計明年見

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366