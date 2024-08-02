台灣TOYOTA「60萬有找小車」買不到了！Vios縮編砍掉入門款

▲台灣和泰無預警拔掉Vios入門款，58.9萬雅緻款買不到了！（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

台灣和泰無預警於官網取消TOYOTA Vios雅緻型入門款，這也間接表示，除了商用車Town Ace，其他家庭乘用車的TOYOTA車價未來都從60萬起跳，未來買不到「俗擱大碗」60萬有找的牛頭牌了！

▲Vios縮編砍掉入門款，入手價從60.9萬起跳。

日前台灣和泰駁斥TOYOTA Vios停產傳聞，不過後續經銷端更爆料Vios恐將砍掉入門雅緻款，先前台灣Vios共有3款車型，58.9萬雅緻款、中階經典60.9萬、高階豪華67.5萬，最新TOYOTA官網顯示，Vios 58.9萬雅緻款已偷偷下架，加上日前停售的Yaris，未來已經買不到60萬有找的家用車TOYOTA。

▲國外Vios在東南亞市場已推出新一代，頗受當地消費者歡迎。

雖然國外Vios已經改朝換代，換上DNGA平台與最新動力，但考量台灣Vios成本售價，台灣Vios仍舊以舊款車型繼續奮戰入門小車市場。台灣剩下的Vios 2款車型，配備、售價不變，提供1.5升自然進氣，搭配CVT變速箱，繳出107匹最大馬力、17.3km/L平均油耗。