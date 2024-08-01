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賓士豪華房車「S-Class、EQS」減產　上半年銷量慘跌-22％

▲賓士S-Class、EQS減產 。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

▲受到銷售下滑影響，賓士宣布S-Class、EQS減產，工廠產線將改為2班制、並在10月僅剩單班制生產，圖為EQS。（圖／翻攝自Mercedes-Benz，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

由於市場需求下滑，賓士（Mercedes-Benz）原廠近日宣布針對S-Class豪華房車、EQS電動房車減產，將負責生產的Sindelfingen 56號工廠產線改採2班制，並將在10月再縮減為單班制。

▲賓士S-Class、EQS減產 。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

▲S-Class今年上半年衰退-22％，全球僅賣出28,100輛，其中又以北美、大陸市場衰退最多。

賓士表示，受到地緣政治及整體經濟等影響，今年上半年S-Class的銷售衰退-22%，1-6個月僅交付28,100輛，其中又以北美、大陸市場衰退最多。減產消息一出，賓士也並未提到產線恢復時間與產線工人的補償措施。

從賓士第2季的銷售成績來看，今年4-6月全球共賣出496,712輛，比第1季成長7%，但在高階車款部分則比去年同期衰退，主要是適逢車型改款變換時間、以及亞洲市場需求下滑，而全球最受歡迎的車型仍是GLC休旅車，其次則是E-Class。

▲賓士S-Class、EQS減產 。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

▲負責生產S-Class、EQS的為賓士Sindelfingen 56號工廠。

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