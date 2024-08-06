「新一代LEXUS IS」傳今年10月發表！新平台導入2.4升渦輪

▲日本傳出新一代LEXUS IS將於10月登場！（預想圖／翻攝自《Autoevolution》）

記者徐煜展／綜合報導

久未改款新一代LEXUS IS傳來好消息！日本媒體近來爆料表示，新世代LEXUS IS將於今年10月登場，改搭全新的TNGA平台，並搭上集團好評的2.4升渦輪，讓LEXUS IS再度展現跑格全新魅力！

▲平台將採用TNGA前驅，捨棄後輪驅動。

現行LEXUS IS於2013年發表的第3代車型，於2016、2020年進行過2次小改款，雖然全球房車市場式微，不過原廠似乎並未放棄IS經典地位，且最快有望10月登場，似乎比ES還要早推出新一代。

日本除了傳出10月登場外，並有消息表示，新世代IS將捨棄後輪驅動，改搭TNGA-C的新平台，動力除了將有油電外，並將導入NX、RX身上的2.4升渦輪系統，該動力與LEXUS IS向來強調的跑格駕馭相當契合。

▲新世代LEXUS IS將提供2.5升油電與2.4升渦輪。圖為現行款。（圖／翻攝自LEXUS）

新世代LEXUS IS將具備2.5升油電與2.4升渦輪動力，油電預計繳出243匹綜效馬力，而渦輪動力則與8速變速箱搭配，馬力來到279匹。