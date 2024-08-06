ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

「新一代LEXUS IS」傳今年10月發表！新平台導入2.4升渦輪

▲日本傳出新一代LEXUS IS將於10月登場！（預想圖／翻攝自《Autoevolution》）

▲日本傳出新一代LEXUS IS將於10月登場！（預想圖／翻攝自《Autoevolution》）

記者徐煜展／綜合報導

久未改款新一代LEXUS IS傳來好消息！日本媒體近來爆料表示，新世代LEXUS IS將於今年10月登場，改搭全新的TNGA平台，並搭上集團好評的2.4升渦輪，讓LEXUS IS再度展現跑格全新魅力！

▲日本傳出新一代LEXUS IS將於10月登場！（預想圖／翻攝自《Autoevolution》）

▲平台將採用TNGA前驅，捨棄後輪驅動。

現行LEXUS IS於2013年發表的第3代車型，於2016、2020年進行過2次小改款，雖然全球房車市場式微，不過原廠似乎並未放棄IS經典地位，且最快有望10月登場，似乎比ES還要早推出新一代。

日本除了傳出10月登場外，並有消息表示，新世代IS將捨棄後輪驅動，改搭TNGA-C的新平台，動力除了將有油電外，並將導入NX、RX身上的2.4升渦輪系統，該動力與LEXUS IS向來強調的跑格駕馭相當契合。

▲日本傳出新一代LEXUS IS將於10月登場！（預想圖／翻攝自《Autoevolution》）

▲新世代LEXUS IS將提供2.5升油電與2.4升渦輪。圖為現行款。（圖／翻攝自LEXUS）

新世代LEXUS IS將具備2.5升油電與2.4升渦輪動力，油電預計繳出243匹綜效馬力，而渦輪動力則與8速變速箱搭配，馬力來到279匹。

►台灣「國產全新7人座MPV」傳9月見！1.5升渦輪有望百萬有找

►「新一代MG HS」發表！外觀內裝大升級、全新油電更省油　台灣有待2026年

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

關鍵字：LEXUSIS房車旅行車大改款電動車BMW賓士3 SeriesC-Class

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

特大顆火烤鹽味腰果 無人工添加 共帶回24包

推薦閱讀

【周焦點】納智捷n7降6萬　電動旅行車上市　TOYOTA 5大日系造假

【周焦點】納智捷n7降6萬　電動旅行車上市　TOYOTA 5大日系造假

台灣註冊有望導入！「TOYOTA全新油電休旅」開賣　折合新台幣145萬

台灣註冊有望導入！「TOYOTA全新油電休旅」開賣　折合新台幣145萬

339萬、接單破百張！全新BMW i5 Touring電動旅行車開賣　8月交車　

339萬、接單破百張！全新BMW i5 Touring電動旅行車開賣　8月交車　

103.9萬、第3季交車！納智捷「n7全新特仕車」開賣　第2波預購開跑

103.9萬、第3季交車！納智捷「n7全新特仕車」開賣　第2波預購開跑

TOYOTA RAV4、Corolla Cross只賣油電車！澳洲原廠停售多款汽油車

TOYOTA RAV4、Corolla Cross只賣油電車！澳洲原廠停售多款汽油車

「大改款Mazda CX-5」有望採TOYOTA油電！外型內裝大蛻變科技十足

「大改款Mazda CX-5」有望採TOYOTA油電！外型內裝大蛻變科技十足

最新文章

法拉利「2658萬油電超跑」將停產2024-08-06

台灣改款「新福特Kuga休旅」要來了2024-08-06

福特電動休旅最高降31萬2024-08-06

特斯拉Model 3、Y進駐好市多賣車2024-08-06

新特斯拉Model Y「續航破800公里」2024-08-06

台灣「Nissan X-Trail特仕車」開賣2024-08-06

「HONDA多款休旅、房車」大陸大降價2024-08-06

「新一代LEXUS IS」傳今年見2024-08-06

262萬起賓士V-Class豪華商旅開賣2024-08-05

台灣BMW iX新年式官網售價曝2024-08-05

熱門文章

台灣「Nissan X-Trail特仕車」開賣2024-08-06

台灣改款「新福特Kuga休旅」要來了2024-08-06

特斯拉Model 3、Y進駐好市多賣車2024-08-06

新特斯拉Model Y「續航破800公里」2024-08-06

「HONDA多款休旅、房車」大陸大降價2024-08-06

「新一代LEXUS IS」傳今年見2024-08-06

50萬有找！Suzuki全新跨界休旅將登場2024-07-29

262萬起賓士V-Class豪華商旅開賣2024-08-05

福特電動休旅最高降31萬2024-08-06

三菱「經典Pajero休旅」將復活回歸2024-07-30

相關新聞

快訊／高雄賓士「保齡球式」撞24部汽機車！女駕駛送醫

快訊／高雄賓士「保齡球式」撞24部汽機車！女駕駛送醫

262萬起！賓士「V-Class豪華商旅」開賣　頂級款有三芒星立標

262萬起！賓士「V-Class豪華商旅」開賣　頂級款有三芒星立標

348萬起！台灣BMW iX新年式官網售價曝　傳標配升級、門檻漲9萬

348萬起！台灣BMW iX新年式官網售價曝　傳標配升級、門檻漲9萬

BMW「復古概念電動機車」超古錐！行動藍牙音響、偽排氣管藏巧思

BMW「復古概念電動機車」超古錐！行動藍牙音響、偽排氣管藏巧思

歐盟加徵關稅發酵「MG提前囤車5千多輛」　陸電動車6月歐洲創新高

歐盟加徵關稅發酵「MG提前囤車5千多輛」　陸電動車6月歐洲創新高

讀者迴響

熱門文章

113.8萬！台灣「國產Nissan X-Trail特仕車」開賣　降價2.1萬升級配備

113.8萬！台灣「國產Nissan X-Trail特仕車」開賣　降價2.1萬升級配備

台灣改款「新福特Kuga休旅」要來了！送測完成暖身上市對決CR-V、HS

台灣改款「新福特Kuga休旅」要來了！送測完成暖身上市對決CR-V、HS

「特斯拉Model 3、Y」進駐好市多開賣！限時享隔熱紙、萬元優惠券

「特斯拉Model 3、Y」進駐好市多開賣！限時享隔熱紙、萬元優惠券

改款新特斯拉Model Y「續航破800公里」！升級95kWh大電池、全新7人座

改款新特斯拉Model Y「續航破800公里」！升級95kWh大電池、全新7人座

60萬就能買CR-V！「HONDA多款休旅、房車Civic」大陸大降價

60萬就能買CR-V！「HONDA多款休旅、房車Civic」大陸大降價

「新一代LEXUS IS」傳今年10月發表！新平台導入2.4升渦輪

「新一代LEXUS IS」傳今年10月發表！新平台導入2.4升渦輪

50萬有找！「Suzuki全新跨界休旅」鎖定TOYOTA Yaris Cross

50萬有找！「Suzuki全新跨界休旅」鎖定TOYOTA Yaris Cross

262萬起！賓士「V-Class豪華商旅」開賣　頂級款有三芒星立標

262萬起！賓士「V-Class豪華商旅」開賣　頂級款有三芒星立標

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366