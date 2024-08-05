348萬起！台灣BMW iX新年式官網售價曝　傳標配升級、門檻漲9萬

▲BMW iX新年式售價官網曝光， xDrive40、xDrive 50皆調漲9萬，來到348萬、448萬，M60車型則維持不變。（圖／翻攝自BMW官網，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

台灣BMW iX新年式售價曝！從BMW汎德官網中，發現新年式iX xDrive40、xDrive 50車型皆調漲9萬元，使售價分別來到348萬、448萬，至於更強悍的iX M60車型則維持638萬元不變。

▲BMW汎德官網在「訂製您的BMW」頁面中已放上新年式iX售價。

儘管官網規配表尚未更新，但新年式iX售價已在下訂頁面中曝光。近日經銷端也傳出消息，新年式iX xDrive40、xDrive 50車型將標配升級後輪轉向系統、前後軸主動式水平氣壓懸吊系統，至於頂規iX M60車型則在新年式配備上增添M多功能真皮方向盤、高亮黑／霧面灰內飾板。

▲經銷端傳出新年式iX xDrive40、xDrive50將升級標配後輪轉向系統、前後軸主動式水平氣壓懸吊系統，不過正式規格配備仍須以汎德公布為主。



動力上，新年式iX維持不變，入門xDrive40搭載雙馬達、76.6kWh電池，具有326匹／64.2公斤米扭力，WLTP續航425公里；xDrive 50則是搭載111.5kWh電池，具523匹／78公斤米扭力、630公里續航力，至於M60車型則是619匹／112.2公斤米，續航561公里。

目前BMW官網已在「訂製您的BMW」頁面中放上新年式iX售價，不過規配表資料則尚未更新，詳細配備仍需待總代理汎德公布為主。