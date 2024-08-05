保時捷推出「限定版911 GT3」！復刻贊助商彩貼、抽幸運車主出售

▲保時捷推出限定版911 GT3 RS，採Pure White白色／Viper Green綠色雙色塗裝，甚至復刻當時的「贊助商彩貼」。（圖／翻攝自Porsche，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

保時捷（Porsche）打造One-off限定版911 GT3，向1969年駕駛917賽車的瑞士傳奇車手Jo Siffert致敬，該車具有Pure White白／Viper Green綠雙色塗裝，11月將在蘇黎世車展展演，最終將抽出一名幸運車主售出。

▲這輛限定版911 GT3將在11月蘇黎世車展展演後，抽出一位幸運車主出售。



這輛限定版911 GT3 RS具有特殊塗裝，與當年的冠軍賽車同樣具有雙色塗裝，引擎蓋、車側與尾翼上還有「29」字樣，搭配鍛造鎂合金輪框（採中央鎖付快拆設計）。

▲該車向瑞士傳奇車手Jo Siffert駕駛的1969年917賽車致敬，並具有專屬簽名銘板。



不僅如此，保時捷還與Bosch博世、Shell殼牌的合作下，復刻了當時的「贊助商彩貼」，而且B柱上還有Jo Siffert的簽名字樣；可惜保時捷沒有公佈太多內裝照片，僅確定採黑／紅雙色、Race-Tex縫面材質、專屬車門踏板、中控台Jo Siffert專屬簽名等，並且還有特製鑰匙，採白色、綠色及917字樣造型。

瑞士傳奇車手Jo Siffert於1971年去世，他11年的職業生涯共出賽298場賽事，在當地相當有名。

▲車內採黑紅雙色、Race-Tex縫面材質，頭枕處也有專屬圖案。