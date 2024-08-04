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2024上半年「歐洲最暢銷新車是它」！Dacia主打平價全球賣16.4萬輛

圖文／7Car 小七車觀點

主打歐洲平價市場的 Dacia 日前宣布旗下 Sandero 車系是今年歐洲上半年最暢銷的新車之一，2024 上半年全球市場銷售 164,789 輛，較去年成長 18.5%。

▲Dacia Sandero 車系成為 2024 上半年銷售冠軍。

Dacia Sandero 為今年在歐洲最暢銷的新車，雖然其自 2017 年以來一直保持同級市場的銷售冠軍，但在 2024 上半年的數據顯示，這款主打經濟實惠的車款是目前所有車款當中最受歡迎的車種。

根據原廠公布的數據顯示，Dacia Sandero  於 2024 年前 6 個月的全球銷量總計達 164,789 輛，比去年上半年成長了 18.5%，代表這款車的需求和消費者的信心度均比以往都要強勁。

Sandero 車系自 2008 年首次推出以來，Sandero 的銷量已超過 310 萬輛，這證明 Dacia 品牌雖然主打入門平價，但是以實用且實惠的優勢正在繼續受到越來越多消費者的青睞。

現行 Sandero、Sandero Stepway 於 2020 年推出，並在今年推出新年式改款車型，於外觀部分導入品牌最新的廠徽和水箱罩設計，其中 Sandero Stepway 銷量佔 Sandero 車系的三分之二，搭載了專屬銅色的外觀細節和內裝飾條，還提供免持鑰匙、自動雨刷、倒車顯影、前後停車雷達、電子煞車、恆溫空調、盲點警示、循跡抓地力控制和 Dacia Navi 導航系統，並支援手機連結等現代科技配備。

國內市場部分，由於 Dacia 屬於 Renault 集團旗下主打南美洲或歐洲的入門市場的品牌，而 Sandero 本身也會掛上 Renault 品牌於南美洲地區販售。囿於品牌形象與定位的關係，Dacia 應是難以在國內見到。

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