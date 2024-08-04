福特「新一代運動風廂型車」澳洲開賣！吸睛配件加持讓原廠像改裝

圖文／7Car 小七車觀點

Ford 宣布新一代 Transit Custom Sport / Transit Custom Sport Double Cab 於澳洲正式登場，前者起價為 59,990 澳幣，後者則為 62,990 澳幣 (約合新台幣 129 萬、135.5 萬元)。

▲Ford 宣布新一代 Transit Custom Sport / Transit Custom Sport Double Cab 於澳洲市場推出，預計 2024 年第四季開始交車。

此次推出的 Transit Custom Sport 相較於標準車型，具有多項更加吸睛的外觀配件，包括專屬的車身空力套件、17 吋黑色鋁圈和特殊的 Sport 雙賽車條紋彩繪，使其成為市場當中相當獨特的產品，確保車主能夠從千篇一律的廂型車當中展現出屬於個人的風格。

進入車內，可以發現其換裝了有藍色條紋的運動化座椅，以及在多功能顯示螢幕周邊新增高級黑色鋼琴飾條，帶來更優異的質感和運動化氛圍。配備上雖然 Transit Custom 並未追求豪華化，但像是加熱功能 10 向電動駕駛座椅（包括電動腰部調整裝置和雙扶手）可額外提供豐富的舒適感受，並還配有雙區恆溫空調，讓駕駛和副駕乘客仍依照自身需求調整溫度，而手套箱內部也提供雙 USB-C 充電孔，滿足現代人的使用需求。

安全表現上，全新 Transit Custom 標準配備駕駛輔助技術，包括主動式巡航控制、AEB 預防碰撞輔助系統和十字路口對向偵測、倒車剎車輔助系統以及後方交通警示 (RCTA) 和 BLIS 盲點資訊系統。離車警示則可透過後方的感應器，幫助駕駛進出車輛時的安全，當車門打開時有自行車等物體接近時，會發出聲音警示。

動力上， Transit Custom 搭載 2.0L EcoBlue 柴油渦輪引擎，搭配八速自動變速箱，功率輸出可達 125kW 和 390Nm。