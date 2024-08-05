歐盟加徵關稅發酵「MG提前囤車5千多輛」　陸電動車6月歐洲創新高

▲大陸車廠趕在歐盟加徵臨時關稅前囤車，其中MG在歐洲6月掛牌中，有40%是由經銷商先行領牌。（圖／翻攝自MG）



記者林鼎智／綜合報導

在歐盟自7／4對大陸電動車加徵臨時關稅後，大陸電動車在歐洲6月銷售創新高，不僅超過23,000輛，更佔了歐洲電動車的11%市佔率，其中又以上汽集團的MG、比亞迪最多。不過，MG在6月掛牌的13,366輛新車中有5,346輛（40%）是由經銷商先自行領牌，目的就是趕在加徵關稅前囤貨。

歐盟臨時關稅是根據大陸政府對電動車廠提供補貼的調查為主，調查發現MG所屬的上汽集團是受到大陸政府補貼最多的品牌，因此歐盟也針對MG加徵關稅最高38.1% ，吉利集團則是20%關稅、而比亞迪則是17.4%，此舉也使大陸電動車在歐洲市場不再具有低價優勢。

歐盟臨時關稅將在第4季公布正式調查結果，意味著大陸與歐盟還有時間協商，而大陸政府也打算提高其他貿易產品關稅進行報復，並透過大陸車廠在當地設廠來規避臨時關稅的打擊，後續對歐洲電動車市場的變化值得注意。

▲歐盟加徵臨時關稅是以大陸電動車受大陸政府補助多寡為主，其中又以MG最多、加徵關稅38.1%，而比亞迪則是17.4%。（圖／翻攝自比亞迪）