Cupra「最受歡迎跨界休旅」小改款英國開賣　折合新台幣141萬起

圖文／7Car 小七車觀點

Cupra Formentor 在今年迎來中度改款車型，包含整新後的外觀造型、新設計內裝和更強的動力系統，日前官方宣布 Formentor 於英國市場開始接受訂購，起價為 33,450 英鎊 (約合新台幣 141 萬元)。

▲小改款 Cupra Formentor 於英國上市。

Cupra Formentor 是目前品牌最受歡迎的車種，作為一輛充滿跑格的跨界休旅車，小改款版本延續低扁流線的設計語彙，並在車頭換上全新的「鯊魚鼻」前端，結合獨特的三角形頭燈以及銳利線條勾勒的前下保桿， 皆為 Cupra 最新世代設計語彙的一部分，車尾則維持原先的貫穿式燈具。車身配色上，配備全新霧面青銅色 (Century Bronze )與灰色 (Enceladus Grey)，顯得格外有質感。

▲小改款 Cupra Formentor 車頭換上的「鯊魚鼻」造型。

內裝承襲了 Volkswagen Group MQB Evo 平台的基礎架構，而本次更新重點為採更大的 12.9 吋中央資訊幕，內建的 HMI 系統也進行更新，音響系統方面，增添 Sennheiser Mobility 所開發的新型高保真 12 支揚聲器，而車內用料上亦進行了更新，採用新型永續環保材料包覆，包括採用 73% 再生超細纖維與環保皮革包覆的桶形座椅。

動力配置上，Cupra Formentor 延續先前提供一系列動力系統，包含 1.4L 至 2.0L 直列四缸引擎、2.5L 直列 5 缸引擎或 2.0L 直列 4 缸柴油引擎等。更重要的是，這次小改款車型更提供 e-Hybrid 新一代插電式混合動力，該系統搭載 1.4L 直列 4 缸渦輪增壓汽油引擎，搭配上 PHEV 插電式油電混合系統，可輸出 272PS 最大綜效馬力以及 400Nm 峰值扭力，從靜止加速至 100km/h 可在 7.0 秒達成，最高極速上看至 210km/h，原廠宣稱，其最大純電續航里程可上看 100 公里。

隸屬 VAG 集團的西班牙汽車品牌 Seat 自 2018 年將 Cupra 獨立為運動子品牌後，在歐洲市場銷售表現不俗。而 Cupra 品牌最新中期計畫，除了持續推動 Cupra Masters 虛擬平台與拓展 CUPRA City Garages 形象展間，也預計 2025 年推出 3 款全新電動車，包含 Cupra Terramar、Cupra Tavascan 和 Cupra UrbanRebel，目標每年在全球達成 50 萬輛的銷售量。