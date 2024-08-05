262萬起！賓士「V-Class豪華商旅」開賣　頂級款有三芒星立標

▲Mercedes-Benz台灣賓士發表全新V-Class豪華商旅，建議售價自262萬起。（圖／記者張慶輝攝，以下同）

記者張慶輝／台北報導

Mercedes-Benz台灣賓士今（5）日發表全新V-Class豪華商旅車，並為其開出262萬起的建議售價，提供雙動力、3車型選項，其中頂規V 250 d Exclusive標配有醒目的三芒星立標，營造出更大器的奢華氛圍，實車現已進駐全台展間，預計9月開始陸續交車，同場也預告9人座車型Vito Tourer將會在2025年第1季登台。

▲車尾除了有燻黑尾燈外，後窗下沿也加上了「Mercedes-Benz」字樣彰顯身分。

Mercedes-Benz賓士V-Class全車系建議售價

V 220 d Avantgarde（標配7人座）：262萬起

V 250 d Avantgarde（標配8人座）：286萬起

V 250 d Exclusive（6人座中排頭等艙座椅）：359萬起

全新V-Class全車系都換上多光束LED頭燈，並將尾燈施以燻黑處理，同時後門還增加「Mercedes-Benz」字樣；Avantgarde車型的星芒式水箱護罩面積進一步放大，前保桿設計也更有質感，另有AMG Line套件可供選用，透過增加側裙與尾翼、且換上不同樣式的保桿帶來動感姿態，頂規的V 250 d Exclusive除了有醒目三芒星立標外，也換上更有氣勢的鍍鉻多柵式水箱護罩，若再搭配極線發光水箱護罩，更能進一步增加夜間的辨識度。

▲Avantgarde車型配備大型星芒式水箱護罩，另有AMG Line套件與極線發光水箱護罩可供選用。

車內是此次V-Class的一大重點，雙12.3吋螢幕搭配MBUX 2.0多媒體系統，不僅帶來了智慧型手機無線連接功能，還能實現3D導航與擴增實境功能，並有360度環景與3D立體檢視，另外方向盤也同步換上近年賓士家族慣用的電容式觸控樣式，原廠也強調這次針對車內細節做了許多精進，像是使用更多鍍鉻妝點、或是為乘客增設更多USB充電埠等，帶來更好的旅程體驗。

▲車內換上兩具12.3吋高解析度螢幕，帶來更現代化的數位用車體驗，質感方面也有諸多提升。

至於主攻層峰商務人士的V 250 d Exclusive，則進一步帶來奢華移動享受，第2排標配具備豐富調整機能的雙獨立頭等艙座椅，除了是以Nappa真皮包覆，還附有舒適靠枕，前方則有符合人體工學的折疊桌，另外像是可開啟的大面積全景天窗、64色環景內裝照明、15具高傳真喇叭的Burmester環場音響系統等，都能在此車型上享用，最後輔以AIRMATIC氣壓懸吊，帶來平穩舒適的乘坐感受。

▲V 250 d Exclusive車型的中排配備雙獨立頭等艙座椅，前方還有設計精妙的折疊桌板可用。

動力方面，V-Class全車系搭載2.0升4缸柴油渦輪引擎，V 220 d可輸出163匹馬力與38.7公斤米扭力，V 250 d則提升至190匹與44.8公斤米；主被動安全上，賓士優化了V-Class的智慧駕駛輔助套件，為其新增智能轉向輔助與主動車道維持，以此降低駕駛的負擔，全車9具氣囊則是增加了前座中央與左右雙側窗（A柱至D柱），讓防護面面俱到。

▲V-Class全車系均搭載2.0升4缸柴油渦輪引擎，依車型不同可輸出163匹或190匹馬力。