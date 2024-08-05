BMW「復古概念電動機車」超古錐！行動藍牙音響、偽排氣管藏巧思

▲BMW Motorrad與Vagabund moto合作推出BMW CE-02 x Vagabund概念電動機車，具有風格強烈的復古造型與創意設計。（圖／翻攝自BMW Motorrad，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

BMW Motorrad二輪部門與Vagabund moto合作，推出BMW CE-02 x Vagabund概念電動機車，不僅外觀復古可愛，還配有瑞典品牌Teenage Engineering的可拆卸式藍牙音響，讓已上市的CE-02有更多改裝參考方向。

▲該車採顯眼的白色輪框、特製前土除，車側後方還有可拆卸式藍牙音響。



這款概念車採雙色設計，具有顯眼的白色輪框、特製前土除與棕褐色坐墊，在色調搭配上相當有風格，車尾後方還有Teenage Engineering的OB-4 Magic Radio行動藍牙音響，該音響售價達549美元（折合新台幣約17,939元）。

▲這具Teenage Engineering的OB-4 Magic Radio行動藍牙音響售價就549美元（折合新台幣約17,939元）。



不僅如此，車尾也有假的圓形排氣管，打開後可收納折疊式雨傘，並配有防滑腳踏板，展現都會eParkourer風格。電動動力則與CE-02一樣，採2具可拆卸的1.96kWh電池組、電動馬達，具有15匹／5.7公斤米扭力，可在3秒內完成0-48km／h加速、最大續航力達95公里，在快充下可在3小時內完成0-80%充電。

雖然該概念車為一次性限定版本，不過作為參考，BMW CE-02的上市售價為7,599美元，折合新台幣約24.8萬元。

▲後方的偽排氣管其實是雨傘收納空間。